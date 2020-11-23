Коронавирус просочился в Северо-Эстонскую региональную больницу: 16 сотрудников больны, 61 — на карантине

«Большинство случаев связаны с внебольничными заражениями», - отметил Алтметс. По данным Postimees, больны работники из трех отделений, в том числе из отделения пульмонологии, которое специализируется на заболеваниях легких.

«У региональной больницы сейчас нет ни одной причины, чтобы закрывать отделения. И отделение пульмонологии в настоящий момент работает в плановом режиме. Если больница будет вынуждена ограничить плановую работу в какой-то степени, мы при первой возможности оповестим об этом пациентов», - пообещал Алтметс.

По словам пресс-секретаря региональной больницы, при изменении эпидемиологической ситуации не исключено, что медучреждение переорганизует свою работу.

В региональной больнице работникам с респираторной инфекцией запрещено приходить на работу, независимо от возбудителя болезни. Всем направленным на плановое лечение пациентам следует до прихода в больницу сделать тест на коронавирус, пациенты поликлиники должны заполнить декларацию здоровья. Маску обязаны носить как пациенты, так и работники.

Представитель Восточно-Таллиннской центральной больницы Инге Судер сказала, что единичные зараженные сотрудники есть и у них. В то же время у них стали возвращаться на работу вылечившиеся медики. Судер призвала людей не приходить на амбулаторные прием, если у них есть симптомы заболевания, и напомнила, что при входе надо пройти через контрольный пункт. Пациентов с визуальными симптомами заболевания отправят домой. «Мы тестируем всех поступающих на дневное и стационарное лечение пациентов, анализы берутся за 48 часов до прибытия в больницу. Мы принимаем результаты сделанных в других учреждениях анализов, но не раньше, чем за 48 часов до прибытия на планируемое лечение», - сказала Сундер.

В Ляэне-Таллиннской центральной больнице, на которую ложится основная нагрузка, связанная с госпитализированными пациентами с COVID-19, планируется создание дополнительных койко-мест для коронапозитивных на месте ортопедического отделения Портовой больницы. «В инфекционной клинике 60 койко-мест для больных коронавирусом и 14 койко-мест для пациентов с другими инфекционными заболеваниями. Мы создадим в ортопедическом отделении 12 койко-мест для больных коронавирусом, в том числе три для интенсивного лечения», - сказала специалист по коммуникациям Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба. Работу ортопедического отделения планируется продолжить в меньшем объеме в других помещениях.