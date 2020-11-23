Коронавирус в тюрьмах: большинство заключенных уже здоровы

По состоянию на 22 ноября, новых случаев заражения в Вируской и Таллиннской тюрьмах не обнаружено. На больничном лечении находятся трое заключенных. Из тюрьмы было выпущено семеро зараженных заключенных, за ними следит Департамент здоровья. Поэтому в Вируской тюрьме активных случаев коронавируса среди заключенных на данный момент 44, а среди работников - 17, передает BNS.

В Таллиннской тюрьме пятеро заключенных признаны врачами выздоровевшими. Поэтому сейчас в этой тюрьме коронавирусом заражены один заключенный и один работник.

В Тартуской тюрьме, по состоянию на 22 ноября, новых случаев среди заключенных обнаружено не было. Положительный текст 22 ноября был у одного работника, который в последний раз выходил на работу 11 ноября и после этого ни с кем в тюрьме не контактировал. Всего на данный момент в Тартуской тюрьме двое зараженных работника.