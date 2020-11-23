Галерея ⟩ В Старом городе теперь можно кататься на коньках

«Последние несколько дней, когда температура была плюс десять и плюс двенадцать градусов, некоторые работы свелись к нулю, поэтому открытие было перенесено на понедельник», - сказал директор Vanalinna Uisupark Фред Рандвер.

Коронавирус также влияет на работу катков, особенно в отношении школьных бронирований. «Если раньше можно было забронировать на одно время катание на коньках для сотни человек, теперь верхний предел составляет 50. Но размер площадки составляет более 1300 квадратных метров, поэтому даже если бы там одновременно было сто человек, на одного человека приходилось бы почти 15 квадратных метров», - сказал Рандвер.