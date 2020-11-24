Решивший забрать пенсионные накопления читатель: кто-то гарантирует, что я не потеряю часть денег?

В конце октября Государственный суд постановил, что пенсионная реформа, которая делает вторую пенсионную ступень добровольной, не противоречит Конституции. После этой новости жители Эстонии стали активнее интересоваться возможностью вывода денежных средств из пенсионных фондов, но в то же время некоторые опасаются, что могут потерять существенную часть своих накоплений.
«Если бы мне было лет побольше, а до пенсии оставалось лет пять, я бы и не задумался о том, чтоб забрать пенсионные накопления. Но поскольку я относительно молод, эти деньги мне пригодятся для развития бизнеса, который, по моим планам, будет кормить меня и в старости, потому что я не знаю, будут ли через 40 лет существовать пенсии хоть в каком-то виде», - сообщил читатель Rus.Postimees Олег, а также добавил, что ему не удалось найти ответы на некоторые вопросы, связанные с пенсионной реформой.
По его словам, он изучил новости, а также сайты министерств, чтобы найти информацию о том, как человеку гарантируется, что в случае подачи заявления о выплате накопленных во второй пенсионной ступени средств, он не потеряет существенную часть денег.
«Например, я подам заявление в январе, а деньги должны выплатить в сентябре. Предположим, у меня скопилось 8000 евро, с которых я еще заплачу подоходный налог в 20%. Значит, на счет мне должно поступить 6400 евро. А если пенсионные паи внезапно подешевеют? Существует ли вероятность, что я могу получить не 6400, а, скажем, 4000 евро? Законы это как-то регулируют? Кто-то может гарантировать, что сумма не уменьшится? Конечно, я понимаю, что она может и вырасти, но, думаю, это маловероятно», - рассуждает он.
Олегу также стало интересно, будут ли 2% от его зарплаты отчисляться в пенсионный фонд после того, как он подаст заявление о выходе из пенсионного фонда. По его словам, заявление о временном приостановлении пенсионных отчислений он не подавал.
Как сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре, если в начале следующего года человек подаст заявление о выходе из пенсионного фонда, его пенсионные паи будут забраны 1 сентября или в первый рабочий день, следующий за этой датой. «Сложнее всего спрогнозировать, какой именно окажется стоимость паев. Если сейчас у человека накоплено 8000 евро, то, очевидно, ровно 6400 евро он не получит», - сообщила Суутре.
Как уточнили в пресс-службе Минфина, если человек опасается потерять деньги в связи с колебаниями на финансовых рынках, он может сменить свой фонд на более консервативный, стоимость активов которого меняется не столь сильно. В течение ноября можно оформить смену фонда, и уже с января деньги будут находиться в новом фонде.
По словам Суутре, если в октябре человек не подавал заявления о временном приостановлении пенсионных выплат, то 2% от его брутто-зарплаты будут взиматься вплоть до сентября 2021 года, когда он получит свои пенсионные накопления. Если же он подал заявление о временном приостановлении пенсионных выплат, а в январе также подаст заявление о желании выйти из пенсионного фонда, то деньги на его пенсионный счет перестанут поступать начиная с декабря.
Как сообщила представитель Pensionikeskus Эвелин Лепп-Вяйку, стоимость пенсионных паев зависит от текущей экономической ситуации. Если человек решит забрать пенсионные накопления, то их итоговая стоимость станет известна лишь в сентябре 2021 года, когда начнутся выплаты. По словам Лепп-Вяйку, пенсионный регистр не может гарантировать, что стоимость паев не снизится или вырастет.
Реформа второй ступени
Присоединение и выход из второй ступени станет добровольным. Деньги, накопленные во второй ступени, можно инвестировать через свой инвестиционный счет.
Для тех, кто останется во второй ступени не изменится ничего: два процента от брутто-зарплаты платит человек, четыре процента добавляется от его социального налога.
По достижении пенсионного возраста каждый может выбрать, забрать все деньги сразу или получать их в виде временной или пожизненной пенсии.
С суммы, выплаченной единовременно, людям работоспособного возраста придется заплатить подоходный налог в размере 20 процентов, но на не облагаемый налогом доход выплата по второй ступени не влияет.
Пенсионеру, получившему деньги единовременно, придется заплатить подоходный налог в размере 10 процентов.
Ушедший из второй ступени сможет вернуться в нее через 10 лет.
Добровольное присоединение и уход, в том числе, с изъятием денег, можно осуществить уже с 1 января 2021 года.
Все заявления, которые будут поданы до 31 марта 2021 года, рассмотрят в сентябре 2021 года.
Заявления, которые будут поданы с 1 апреля по 31 июля, будут рассмотрены в январе следующего года, а заявления, которые будут поданы с 1 августа по 30 ноября – в мае следующего года.
Чтобы снизить риск того, что слишком много людей одновременно захотят забрать свои деньги, кредитный предел пенсионного фонда увеличивается до 25 процентов.