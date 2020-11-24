Решивший забрать пенсионные накопления читатель: кто-то гарантирует, что я не потеряю часть денег?

«Если бы мне было лет побольше, а до пенсии оставалось лет пять, я бы и не задумался о том, чтоб забрать пенсионные накопления. Но поскольку я относительно молод, эти деньги мне пригодятся для развития бизнеса, который, по моим планам, будет кормить меня и в старости, потому что я не знаю, будут ли через 40 лет существовать пенсии хоть в каком-то виде», - сообщил читатель Rus.Postimees Олег, а также добавил, что ему не удалось найти ответы на некоторые вопросы, связанные с пенсионной реформой.

По его словам, он изучил новости, а также сайты министерств, чтобы найти информацию о том, как человеку гарантируется, что в случае подачи заявления о выплате накопленных во второй пенсионной ступени средств, он не потеряет существенную часть денег.

«Например, я подам заявление в январе, а деньги должны выплатить в сентябре. Предположим, у меня скопилось 8000 евро, с которых я еще заплачу подоходный налог в 20%. Значит, на счет мне должно поступить 6400 евро. А если пенсионные паи внезапно подешевеют? Существует ли вероятность, что я могу получить не 6400, а, скажем, 4000 евро? Законы это как-то регулируют? Кто-то может гарантировать, что сумма не уменьшится? Конечно, я понимаю, что она может и вырасти, но, думаю, это маловероятно», - рассуждает он.

Олегу также стало интересно, будут ли 2% от его зарплаты отчисляться в пенсионный фонд после того, как он подаст заявление о выходе из пенсионного фонда. По его словам, заявление о временном приостановлении пенсионных отчислений он не подавал.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре, если в начале следующего года человек подаст заявление о выходе из пенсионного фонда, его пенсионные паи будут забраны 1 сентября или в первый рабочий день, следующий за этой датой. «Сложнее всего спрогнозировать, какой именно окажется стоимость паев. Если сейчас у человека накоплено 8000 евро, то, очевидно, ровно 6400 евро он не получит», - сообщила Суутре.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, если человек опасается потерять деньги в связи с колебаниями на финансовых рынках, он может сменить свой фонд на более консервативный, стоимость активов которого меняется не столь сильно. В течение ноября можно оформить смену фонда, и уже с января деньги будут находиться в новом фонде.

По словам Суутре, если в октябре человек не подавал заявления о временном приостановлении пенсионных выплат, то 2% от его брутто-зарплаты будут взиматься вплоть до сентября 2021 года, когда он получит свои пенсионные накопления. Если же он подал заявление о временном приостановлении пенсионных выплат, а в январе также подаст заявление о желании выйти из пенсионного фонда, то деньги на его пенсионный счет перестанут поступать начиная с декабря.

Как сообщила представитель Pensionikeskus Эвелин Лепп-Вяйку, стоимость пенсионных паев зависит от текущей экономической ситуации. Если человек решит забрать пенсионные накопления, то их итоговая стоимость станет известна лишь в сентябре 2021 года, когда начнутся выплаты. По словам Лепп-Вяйку, пенсионный регистр не может гарантировать, что стоимость паев не снизится или вырастет.