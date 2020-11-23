ВОЗ советует отказаться от использования «Ремдесивира»

В обновленном руководстве ВОЗ говорится, что, хотя «Ремдесивир» обладает полезными свойствами, их, видимо, мало, а риск причинения вреда пациентам остается. Тем более, лекарство дорогостоящее. Поэтому ВОЗ выпустила «слабую или условную рекомендацию против использования "Ремдесивира"».

Однако следует подчеркнуть, что не было доказано отсутствие эффективности самого лекарства, скорее, на основе обширных исследований пришли к выводу, что «Ремдесивир» не оказывает ожидаемых эффектов у пациентов, больных COVID-19.

Медицинский советник Департамента здоровья Алар Ирс пояснил Postimees, что нет прямых причин для изменения существующих рекомендаций по лечению, так как решение ВОЗ не было неожиданным и не основывалось на информации об опасности «Ремдесивира». Также за основание для принятия решения были взяты данные, которые уже были известны ранее.

Летом Эстония участвовала в совместных закупках ЕС и закупила в общей сложности 400 доз «Ремдесивира» для подготовки к осени. Вероятно, мы продолжим его использовать. Алар Ирс отметил, что, хотя проведенное ранее исследование ACTT-1 не показало снижения смертности при использовании «Ремдесивира», оно показало умеренное сокращение продолжительности пребывания в больнице, что по-прежнему важно в ситуации с перегруженностью больниц.

«В области инфекционных заболеваний мы согласны с позицией Департамента лекарственных средств, что в свете текущей информации нет необходимости изменять рекомендации по лечению, и дальнейшее использование оправдано. Каждый не проведенный в больнице день приносит облегчение для перегретой больничной сети. Насколько мне известно, препарат применяли некоторые пациенты в клинике Тартуского университета, Западно-Таллиннской центральной больнице и Северо-Эстонской региональной больнице», - пояснил председатель правления Эстонского общества инфекционных заболеваний Майт Альтметс.

Первые сообщения о том, что противовирусный препарат широкого спектра действия «Ремдесивир» также может помочь в лечении Covid-19, появились в середине января, но более поздние исследования поставили под сомнение его эффективность. Несмотря на противоречивые данные, он все же был одобрен властями по всему миру, и когда, например, Дональд Трамп осенью заразился коронавирусом, его, помимо прочего, лечили «Ремдесивиром».

ВОЗ представила 10 октября международное клиническое исследование Solidarity, к которому были привлечены 405 больниц из 30 стран. Результат: ни «Ремдесивир», ни какие-либо другие изученные препараты не снижали смертность, продолжительность или тяжесть госпитализации.

Как подтвердил Алар Ирс, разрешение на продажу препарата в Европе условное, по мере поступления новой информации Комитет лекарственных средств для человека при европейском Департаменте лекарственных средств может изменить условия использования «Ремдесивира».

«Комитет уже обсудил основные результаты исследования Solidarity, но мы хотим увидеть точные данные исследования прежде, чем начнем давать рекомендации врачам и пациентам», - добавил Ирс.

В статье журнала Science также говорится, что одобрение препарата было получено как в США, так и ЕС на сомнительных основаниях. В США он был одобрен Федеральным агентством по лекарственным препаратам без привлечения соответствующих комитетов экспертов. Кроме того, отсутствует самый важный документ: доказательства того, что лекарство действительно снижает присутствие SARS-CoV2 в организме.