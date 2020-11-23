Крупнейший в мире производитель йогуртов увольняет тысячи работников

Крупнейший в мире производитель йогуртов Danone сообщил, что планирует реструктурировать бизнес: в новом году ассортимент будет уменьшен на 30 процентов, а уведомления о сокращении получат 2000 работников, передает Reuters и Bloomberg.

Фирма условно будет разделена на пять географических зон, каждая из которых получит полную свободу действий. За этим шагом стоит план сокращения расходов: к 2023 году таким образом надеются экономить минимум миллиард евро в год, 20 процентов из которых — административные расходы.

Еще в октябре руководитель фирмы Эммануэль Фабер сообщил, что планирует продать часть активов компании, например, долю Danone в йогурте Yakult.

Бизнес Danone пострадал из-за коронавируса, так как люди стали меньше покупать воду в бутылках и в Китае упал спрос на пищевые добавки, пишет Reuters. Хотя в то же время цифры в третьем квартале показывают небольшой рост в так называемом молочном секторе.

В прошлом году прибыль Danone составила 1,9 млрд евро, а объем продаж составил 25,2 млрд евро. В третьем квартале этого года доход от продаж составил 5,8 млрд евро.