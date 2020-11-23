Российского футболиста в США отстранили от матчей за отказ вставать на колено

"Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения BLM. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом, он убеждал меня: "Пойми, это не для тебя, это проявление уважения". А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать", - рассказал Сарамутин газете "Спорт-Экспресс" .

После этого Сарамутин вышел на замену в трех матчах, это были его последние игры за "Боулд". В октябре сезон завершился и футболист вернулся в Россию. Его контракт все еще действует, но с будущим ситуация неясна.

"Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено - ладно, если бы это было по желанию, но нет. А с августа началась еще одна акция: на 8-й минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд - столько времени душили Флойда. Я на колено опять не встал", - добавил 25-летний уроженец Нью-Джерси.

После второго демарша Валерия отстранили от матчей. Он продолжал ездить на тренировки, участвовал в двусторонках, с ним общались как ни в чем не бывало, но в заявку на матч хавбек больше ни разу не попал.

Отстранение Сарамутина от игр в США прокомментировал член комитета по этике РФС Андрей Созин.