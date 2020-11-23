На выходных Tallink введет дополнительные рейсы на линии Таллинн - Хельсинки

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия, отметив, что решение выпустить на линию дополнительные рейсы было принято после того, как Департамент транспорта и коммуникаций Финляндии (Traficom) на прошлой неделе уведомил, что конкурс на грузоперевозки между Эстонией и Финляндией выиграли Tallink Grupp и Viking Line.

«Мы очень рады тому, что Traficom принял в отношении нас положительное решение и теперь это позволит нам вывести на очень важную линию между Эстонией и Финляндией дополнительные рейсы, которые позволят обеспечить грузоперевозки в достаточном объеме», - пояснил в переданном пресс-релизе председатель концерна Tallink Grupp Пааво Ныгене.

Ныгене добавил, что проявленная со стороны Traficom поддержка поможет компании Tallink внести коррективы в прейскурант своих услуг и вернуть цены на уровень, предшествовавший 1 октября.

Дополнительные выходы парома Star компании Tallink начнутся с 28 ноября из Хельсинки в 7.30 утра и в 13.30 и из Таллинна в 10.30 утра.

В остальном недельное расписание движения судна Star останется прежним, а второй паром Megastar продолжит работу по своему нынешнему графику.