Исследование: средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%

"Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) показал среднюю эффективность в 70% (случаев)", - говорится в пресс-релизе компании.

Проводились испытания двух режимов дозирования вакцины, которые показали разные результаты, повлиявшие на оценку эффективности вакцины.

В первом случае доброволец получал одну дозировку (с концентрацией 2,741). Сначала испытуемым ввели половину дозы и примерно через месяц целую дозу. Такой режим дозирования показал эффективность вакцины на 90%. Другая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае испытуемым ввели две полные дозы с промежутком приблизительно один месяц.

Вакцина показывает защиту от COVID-19 через 14 суток или более после получения двух доз. Компания также заявляет, что вакцина AZD1222 хорошо переносится пациентами при обоих режимах дозирования.

По словам профессора Эндрю Полларда, результаты исследования показали, что у них есть эффективная вакцина, которая спасет множество жизней.

"Мы обнаружили, что один из наших режимов дозирования может быть эффективен примерно на 90%", - подчеркнул он.

Согласно пресс-релизу компании, клинические испытания также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке, запланированы испытания и в других странах Европы и Азии. В общей сложности компания рассчитывает привлечь к участию до 60 000 участников по всему миру.

Иммунизация вакциной AstraZeneca может начаться в декабре при условии одобрения властей, сообщает газета Guardian со ссылкой на исполнительного вице-президента фармацевтической компании Мене Пангалоса.

"Я надеюсь, если регуляторы сочтут вакцину безопасной и эффективной (...), то мы сможем начать иммунизацию в декабре", - сказал Пангалос.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон и министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок приветствовали прогресс в разработке вакцины компании AstraZeneca.

"Невероятные новости: оксфордская вакцина показала себя очень эффективной на испытаниях. Впереди еще проверки безопасности, но это фантастические результаты. Так держать, наши блестящие ученые из Оксфорда и AstraZeneca, и все волонтеры на испытаниях", - написал Джонсон в Twitter.

Хэнкок же отметил, что до конца испытаний еще далеко.

"Очень воодушевляющие новости о вакцине Оксфорда и AstraZeneca. До конца еще далеко, но достигнут хороший прогресс", - написал он на своей странице в этой соцсети.

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее стало известно, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.