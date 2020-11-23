Пн, 23.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на семь евро за сексуальное домогательство

Видео ⟩ Полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на семь евро за сексуальное домогательство

Камера видеонаблюдения зафиксировала этот инцидент.

ФОТО: Kaader turvakaamera videost

В воскресенье в Хошимине полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на 200 000 донгов или 7,2 евро за сексуальное домогательство. Инцидент произошел еще в апреле, но 36-летняя потерпевшая решила пожаловаться на нашего соотечественника только в воскресенье, пишет VN Express.

11 июля эстонец и вьетнамка ехали вместе в лифте в многоквартирном доме Хошимина. Соседи общались, но когда женщина стала выходить из лифта, наглец шлепнул ее по попе. Это зафиксировала установленная в лифте видеокамера. Видео можно посмотреть здесь.

Когда супруг потерпевший пришел к соседу с требованием извиниться, тот ответил ему оскорблениями и угрозой применения насилия.

Вьетнамка объяснила подачу заявления спустя несколько месяцев тем, что позже неоднократно сталкивалась в доме со своим обидчиком и это вызывало в ней неприятные чувства. После того, как полиция связалась с эстонцем, он извинился за содеянное и пообещал сменить место жительства.

Издание VN Express отмечает, что во Вьетнаме изнасилование карается строго, но за сексуальное домогательство наказание может быть смехотворным.

Во Вьетнаме сексуальные домогательства караются в соответствии со статьей о грубом общении или поведении, а закон предусматривает штраф в размере от 100 000 до 300 000 донгов или от 3,6 до 10,8 евро. 

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