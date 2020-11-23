Союз медиапредприятий призывает Юри Ратаса к ответу

«У каждой команды лицо ее руководителя. У лгущего, разжигающего ненависть, обижающего и запугивающего жителей Эстонии правительственного кабинета – не только лицо отдельных его членов, но и премьер-министра», - пишет Союз в своем обращении к премьеру.

«Как вы знаете, роль СМИ – проверять, как действуют те, кто принимают политические решения, и задавать им относящиеся к их работе вопросы. В вашем кабинете министр юстиции (!), который угрожает предъявлением обвинений журналистам, осуществляющим эту функцию. Как пишет Õhtuleht, они не боялись перед публикацией этой статьи и не боятся сейчас, они доверяют эстонским правозащитным органам, относятся к их трудной работе с крайним уважением. Как и все другие медиакомпании Эстонии», - поясняет союз.