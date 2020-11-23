Полиция снова отдала на судебную экспертизу кости из военного захоронения

Кости, найденные уже после отъезда полицейских. ФОТО: Arnold Unt

«Где-то рядом должна быть братская могила 1944 года, в которой должно быть похоронено много бойцов с обеих сторон», - отметил Арнольд Унт и выразил надежду на то, что если ее найдут, раскопки все же поручат археологам, а не полицейским.

Унт добавил, что ничего принципиального против полицейских он не имеет: «Окей, если они сами сделают мою работу, мне не придется тут лазить по глине со своим тазобедренным протезом. Но они все перепутывают! Два года назад с Сааремаа на судебную экспертизу доставили свинью. Ну боже ты мой! Другой раз они могут разрушить что-то очень важное, и все исследование летит в задницу, мы никогда не узнаем, что там было на самом деле».

Археологическая жемчужина чудом спаслась от уничтожения

Как спасаются от уничтожения археологические жемчужины, рассказал депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), который уже несколько лет пытается обратить внимание на эту проблему: «Корабль Сальме (захоронение времен викингов нашли на Сааремаа в 2008 и 2010 годах, на двух судах были обнаружены останки 41 человека) вообще не нашли бы, поскольку первый скелет был уже упакован в мешок для транспортировки в полицию, когда кто-то, к счастью, заметил, что из-под земли торчит сабля».

Руководитель направления археологического наследия Департамента защиты старины Улла Капакас прокомментировала в августе Postimees, что после случая в Саарнакырве департамент провел для полицейских курсы и подготовил инструкции о том, как поступать при обнаружении костей: «Как показал случай в Соотага, иногда информация, к сожалению, буксует. Если из земли появляются кости, об этом, естественно, нужно сообщить в полицию, но строители или полиция должны тут же связаться и с Департаментом защиты старины».

Ээрик-Нийлес Кросс обращался к нескольким министрам внутренних дел с просьбой решить этот вопрос: «Если речь идет о скелетах нескольких человек, которые находят во время раскопок, очень велика вероятность того, что речь идет о военном захоронении, могиле жертв преступлений против человечности (лесные братья и так далее) или вообще ранних, даже средневековых захоронениях. В случае находок средних веков, в том числе и человеческих костей, по Закону об охране памятников старины, нужно тут же остановить раскопки и проинформировать департамент. Полиция в данном случае вообще не играет никакой роли. Закон об охране воинских захоронений сформулирован туманно, но и в нем сказано, что копать, конечно, должны специалисты».

Проблема в людях, а не в законах

«Одним из возможных решений могло бы стать уточнение в Пенитенциарном кодексе, которое говорило бы, что при случайном обнаружении костей до их изъятия, полицейские должны вызвать на место представителя охраны старины», - предложил Кросс.