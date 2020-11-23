Полиция снова отдала на судебную экспертизу кости из военного захоронения

Валгамааские полицейские, всего несколько месяцев назад получившие нагоняй за то же самое, снова доставили кости из военного захоронения на судебную экспертизу. Департамент полиции и погранохраны теперь ищет пути повышения эффективности сотрудничества между полицией и Департаментом охраны памятников старины, пишет Postimees.
«Они были упакованы в мешок, но человеческих останков хватает и на дне канав, и у обочин шоссе», - отметил исследователь военных захоронений, археолог Эстонского военного музея Арнольд Унт, который вообще попал на место происшествия только потому, что кости нашел его старый знакомый.
«Я шел со знакомым дорожным строителей через Тагула в сторону Антсла, когда заметил, что из склона канавы виднеются две кости», - объяснил Март Приско (81), который 23 октября обнаружил в свежевырытой придорожной канаве человеческие останки. «Дорожный строитель сказал, что это кости какого-то животного – свиньи или барана. На следующий день я снова ходил в Антсла, уже с женой. И она вскрикнула: рядом с костями видно что-то металлическое! Я полез в канаву и обнаружил алюминиевую ложку».
Приско поспешил за пять километров домой, за металлоискателем. «Раньше я находил в лесу много взрывных устройств, учил и других их распознавать, - рассказал бывший мастер по оружию Кайтселийта и помощник полицейского. – Заметил лопатку, руку и в руке что-то подозрительное. Осмотрел груду земли, которая накрыла человека, и обнаружил минометную мину, оболочка которой была частично разрушена, что очень опасно!»
Приско вызвал саперов, а сам пошел домой: «Когда вернулся, одна сотрудница полиции находилась в канаве. Видел, как лопатой выкапывали останки, а другой полицейский складывал их в мешок. Через 45 минут приехали саперы и обезвредили мину. Я тогда сказал полицейским, что с другой стороны канавы еще есть ноги, мол, выкопайте и их, иначе вам придется и ночью тут ковыряться…»
После этого, как говорит Приско, прибыл еще один полицейский, которые выкопал еще один скелет, сложил кости в мешок для трупов и уехал.
Эксперт раскритиковал деятельность полицейских
Тогда Приско позвонил Арнольду Унту, который смог приехать на место на следующий день. «Компания шуровала лопатами – никаких металлоискателей и представления о том, как это нужно делать! – критикует работу полиции Арнольд Унт. – Например, в ида-вирумааском Раннапунгерья участковый полицейский не стал играть в археолога – мы выкопали солдата, погибшего в 1941 году, и нашли ложку с его инициалами. А тут, вместо этого – мешок костей…»
О найденной на месте ложке Унт сказал, что это типичная для красноармейцев ложка: «Ложка находится в полиции, если на ней написано имя, можно было бы установить личность». А сам Унт нашел еще патроны от винтовки.
На прошлом опыте ничему не научились
Такой же случай произошел летом в Соонтага, когда заметивший человеческие кости экскаваторщик вызвал полицию, которая увезла кости, не сообщив о находке в Департамент защиты старины. Общественность узнала об этом потому, что руководителю SA Kadunud Аарне Рюйтелю позвонил гражданин, который предположил, что речь может идти об останках молодого человека, пропавшего в Выру пять лет назад. Выяснилось, что это все же было военное захоронение.
«Где-то рядом должна быть братская могила 1944 года, в которой должно быть похоронено много бойцов с обеих сторон», - отметил Арнольд Унт и выразил надежду на то, что если ее найдут, раскопки все же поручат археологам, а не полицейским.
Унт добавил, что ничего принципиального против полицейских он не имеет: «Окей, если они сами сделают мою работу, мне не придется тут лазить по глине со своим тазобедренным протезом. Но они все перепутывают! Два года назад с Сааремаа на судебную экспертизу доставили свинью. Ну боже ты мой! Другой раз они могут разрушить что-то очень важное, и все исследование летит в задницу, мы никогда не узнаем, что там было на самом деле».
Археологическая жемчужина чудом спаслась от уничтожения
Как спасаются от уничтожения археологические жемчужины, рассказал депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), который уже несколько лет пытается обратить внимание на эту проблему: «Корабль Сальме (захоронение времен викингов нашли на Сааремаа в 2008 и 2010 годах, на двух судах были обнаружены останки 41 человека) вообще не нашли бы, поскольку первый скелет был уже упакован в мешок для транспортировки в полицию, когда кто-то, к счастью, заметил, что из-под земли торчит сабля».
Руководитель направления археологического наследия Департамента защиты старины Улла Капакас прокомментировала в августе Postimees, что после случая в Саарнакырве департамент провел для полицейских курсы и подготовил инструкции о том, как поступать при обнаружении костей: «Как показал случай в Соотага, иногда информация, к сожалению, буксует. Если из земли появляются кости, об этом, естественно, нужно сообщить в полицию, но строители или полиция должны тут же связаться и с Департаментом защиты старины».
Ээрик-Нийлес Кросс обращался к нескольким министрам внутренних дел с просьбой решить этот вопрос: «Если речь идет о скелетах нескольких человек, которые находят во время раскопок, очень велика вероятность того, что речь идет о военном захоронении, могиле жертв преступлений против человечности (лесные братья и так далее) или вообще ранних, даже средневековых захоронениях. В случае находок средних веков, в том числе и человеческих костей, по Закону об охране памятников старины, нужно тут же остановить раскопки и проинформировать департамент. Полиция в данном случае вообще не играет никакой роли. Закон об охране воинских захоронений сформулирован туманно, но и в нем сказано, что копать, конечно, должны специалисты».
Проблема в людях, а не в законах
«Одним из возможных решений могло бы стать уточнение в Пенитенциарном кодексе, которое говорило бы, что при случайном обнаружении костей до их изъятия, полицейские должны вызвать на место представителя охраны старины», - предложил Кросс.
«Нужно ли делать законы под дураков? - высказал сомнение Арнольд Унт. – Закон об охране памятников старины и Закон об охране воинских захоронений имеются – есть и положение Пенитенциарного кодекса (преступления против личности и военные преступления). Проблема не в законах, а в людях».
«Разумнее было бы проинструктировать полицию, что в случае обнаружения скелетов во время раскопок в любом случае нужно сообщать защитникам старины, и ни в коем случае не копать самим. Даже если речь идет о жертве какого-то нераскрытого недавно преступления, нельзя же могилу просто так разрыть, - продолжил Кросс. – Нет смысла требовать от полиции знаний в области стратографии, сохранения костей в разных условиях, определения находок на глаз».
«По оценке Министерства внутренних дел, вопрос является важным и необходимо привлекать все стороны», - прокомментировал руководитель отдела криминальной политики и политики охраны общественного порядка Хенри Тимберг, по словам которого, Департамент полиции и погранохраны ищет решение по поводу случая в Тагула в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины.
«Работа полиции по фиксации места происшествия и сбору останков отвечает конкретным требованиям, таким образом, ни одну находку или место обнаружения никто не нарушит», - заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
Она добавила: «Мы проверим, какая информация поступила при данном вызове, и должно ли было и в каком виде вестись сотрудничество с защитой старины. Если сбой произошел по нашей вине, то, конечно, мы хотим найти подходящее для защитников старины решение, чтобы при подобных происшествиях они находились с нами в едином инфопространстве».