Полиция снова притащила на судебную экспертизу кости из военной могилы

Кости, найденные уже после ухода полицейских. ФОТО: Arnold Unt

«Где-то рядом должна быть братская могила 1944 года, в которой должны быть похоронены много бойцов с обеих сторон», - отметил Арнольд Унт о тагуласком случае, выразив надежду на то, что если ее найдут, раскопки все же поручат археологам, а не полицейским.

Унт добавил, что ничего принципиального против работы он не имеет: «Окей, если они сами сделают мою работу, мне не придется тут лазить по глине со своим тазобедренным протезом. Но они все смешивают! Два года назад на судебную экспертизу с Сааремаа доставили свинью. Ну, боже ж ты мой! Другой раз они могут разрушить что-то очень важное, и все расследование летит в зад…цу, мы никогда не узнаем, что там было на самом деле».

Археологическая жемчужина чудом спаслась от уничтожения

Как археологические жемчужины спасаются от уничтожения рассказал депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), который уже несколько лет пытается обратить внимание на проблему: «Корабль Сальме (захоронение времен викингов нашли на Сааремаа в 2008 и 2010 годах. На двух судах были обнаружены останки 41 человека) вообще не нашли бы, поскольку первый скелет был уже упакован в мешок для транспортировки в полицию, когда кто-то, к счастью, заметил, что из-под земли торчит сабля».

Руководитель области археологического наследия Департамента защиты старины Улла Капакас прокомментировала в августе Postimees, что после случая в Саарнакырве департамент провел курсы для полиции и подготовил инструкции о том, как поступать при обнаружении костей: «Как показал случай в Соотага, иногда информация, к сожалению, застревает. Если из земли появляются кости, об этом, естественно, нужно сообщить полиции, но строитель или полиция должны тут же связаться и с Департаментом защиты старины».

Ээрик-Нийлес Кросс обращался к нескольким министрам внутренних дел с просьбой решить проблему: «Если речь идет о скелетах нескольких человек, которые находят во время раскопок, очень велика вероятность того, что речь идет о военном захоронении, могиле жертв преступлений против человечности (лесные братья и так далее) или вообще ранних, даже средневековых захоронениях. В случае находок средних веков, в том числе человеческих костей, по Закону об охране памятников старины, нужно тут же проинформировать департамент и остановить раскопки. Полиция в данном случае вообще не играет никакой роли. Закон об охране воинских захоронений сформулирован туманно, но и тут сказано, что копать, конечно, должны специалисты».

Проблема в людях, а не в законах

«Одним из возможных решений могло бы стать уточнение Пенитенциарного кодекса, которое говорило бы, что при случайном обнаружении костей до их удаления, полиция должна вызвать на место представителя охраны старины», - предложил Кросс.