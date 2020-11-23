Полиция снова притащила на судебную экспертизу кости из военной могилы

Валгамааские полицейские, всего несколько месяцев назад получившие нагоняй за то же самое, снова доставили кости из военного захоронения на судебную экспертизу. Департамент полиции и погранохраны теперь ищет решение о повышении эффективности сотрудничества между полицией и Департаментом охраны памятников старины, пишет Postimees.
«Они были упакованы в мешок, но человеческих останков хватает и на дне канав, и у обочин шоссе», - отметил исследователь военных захоронений, археолог Эстонского военного музея Арнольд Унт, который вообще попал на место происшествия только потому, что кости нашел его старый знакомый.
«Я шел со знакомым дорожным строителей через Тагула в сторону Антсла, когда заметил, что две кости торчат из склона канавы», - объяснил Март Приско (81), который 23 октября обнаружил в свежее вырытой придорожной канаве человеческие останки. «Дорожник сказал, что это кости какого-нибудь животного – свиньи или барана. На следующий день я снова ходил в Антсла, рядом была супруга. Она вскрикнула, что рядом с костями видно что-то металлическое! Полез в канаву и обнаружил алюминиевую ложку».
Приско поспешил за пять километров домой, за металлоискателем. «Раньше находил в лесу много взрывных устройств, учил и других их распознавать, - рассказал бывший мастер по оружию Кайтселийта и помощник полицейского. – Заметил лопатку, руку и в руке что-то подозрительное. Но тут осмотрел груду земли, которая накрыла человека. Так обнаружил минометную мину, кончик которой был немного разрушен – очень опасно!»
Приско вызвал саперов, а сам пошел домой: «Когда вернулся назад, одна женщина находилась в канаве – полицейский. Видел, как лопатой выкапывали останки, а другой полицейский складывал их в мешок. Через 45 минут приехали саперы и обезвредили мину. Я тогда сказал полицейским, что с другой стороны канавы еще есть ноги, мол, выкопайте и их, иначе вам придется и ночью тут ковыряться…»
После этого, как говорит Приско, приехал еще один полицейский, которые выкопал еще один скелет, уложил кости в мешок для трупов и уехал.
Эксперт раскритиковал деятельность полицейских
Тогда Приско позвонил Арнольду Унту, который смог приехать на место на следующий день. «Компания шуровала лопатами – никаких металлоискателей и представления о том, как это нужно делать! – критикует работу полиции Арнольд Унт. – Например, в ида-вирумааском Раннапунгерья участковый полицейский не стал играть в археолога – мы выкопали солдата, погибшего в 1941 году, и нашли ложку с его инициалами. А тут, вместо этого – мешок костей…»
О найденной на месте ложке Унт сказал, что это типичная для красноармейцев ложка: «Ложка находится в полиции, если на ней написано имя, можно было бы установить личность». А сам Унт нашел еще патроны от винтовки.
На прошлом случае ничему не научились
Такой же случай произошел летом в Соонтага, когда заметивший человеческие кости экскаваторщик вызвал полицию, которая увезла кости, не сообщив о находке в Департамент защиты старины. Общественность узнала об этом потому, что руководителю SA Kadunud Аарне Рюйтелю позвонил гражданин, который предположил, что речь может идти об останках молодого человека, пропавшего в Выру пять лет назад. Выяснилось, что это все же было военное захоронение.
«Где-то рядом должна быть братская могила 1944 года, в которой должны быть похоронены много бойцов с обеих сторон», - отметил Арнольд Унт о тагуласком случае, выразив надежду на то, что если ее найдут, раскопки все же поручат археологам, а не полицейским.
Унт добавил, что ничего принципиального против работы он не имеет: «Окей, если они сами сделают мою работу, мне не придется тут лазить по глине со своим тазобедренным протезом. Но они все смешивают! Два года назад на судебную экспертизу с Сааремаа доставили свинью. Ну, боже ж ты мой! Другой раз они могут разрушить что-то очень важное, и все расследование летит в зад…цу, мы никогда не узнаем, что там было на самом деле».
Археологическая жемчужина чудом спаслась от уничтожения
Как археологические жемчужины спасаются от уничтожения рассказал депутат парламента Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ), который уже несколько лет пытается обратить внимание на проблему: «Корабль Сальме (захоронение времен викингов нашли на Сааремаа в 2008 и 2010 годах. На двух судах были обнаружены останки 41 человека) вообще не нашли бы, поскольку первый скелет был уже упакован в мешок для транспортировки в полицию, когда кто-то, к счастью, заметил, что из-под земли торчит сабля».
Руководитель области археологического наследия Департамента защиты старины Улла Капакас прокомментировала в августе Postimees, что после случая в Саарнакырве департамент провел курсы для полиции и подготовил инструкции о том, как поступать при обнаружении костей: «Как показал случай в Соотага, иногда информация, к сожалению, застревает. Если из земли появляются кости, об этом, естественно, нужно сообщить полиции, но строитель или полиция должны тут же связаться и с Департаментом защиты старины».
Ээрик-Нийлес Кросс обращался к нескольким министрам внутренних дел с просьбой решить проблему: «Если речь идет о скелетах нескольких человек, которые находят во время раскопок, очень велика вероятность того, что речь идет о военном захоронении, могиле жертв преступлений против человечности (лесные братья и так далее) или вообще ранних, даже средневековых захоронениях. В случае находок средних веков, в том числе человеческих костей, по Закону об охране памятников старины, нужно тут же проинформировать департамент и остановить раскопки. Полиция в данном случае вообще не играет никакой роли. Закон об охране воинских захоронений сформулирован туманно, но и тут сказано, что копать, конечно, должны специалисты».
Проблема в людях, а не в законах
«Одним из возможных решений могло бы стать уточнение Пенитенциарного кодекса, которое говорило бы, что при случайном обнаружении костей до их удаления, полиция должна вызвать на место представителя охраны старины», - предложил Кросс.
«Нужно ли делать законы под дураков? - высказал сомнение Арнольд Унт. – Закон об охране памятников старины и Закон об охране воинских захоронений же имеются – есть и положение Пенитенциарного кодекса (преступления против личности и военные преступления). Проблема не в законах, а в людях».
«Разумнее было бы проинструктировать полицию, что в случае обнаружения скелетов во время раскопок в любом случае нужно сообщать в защиту старины, и ни в коем случае не копать самим. Даже если речь идет о жертве какого-то нераскрытого недавно преступления, нельзя же могилу просто так разрыть, - продолжил Кросс. – Нет смысла требовать от полиции знаний по стратографии, сохранении костей в разных условиях, определении на глаз находок».
«По оценке Министерства внутренних дел тема является важной и необходимо привлекать все стороны», - прокомментировал руководитель отдела криминальной политики и политики охраны общественного порядка Хенри Тимберг, по словам которого, Департамент полиции и погранохраны ищет решение в свете случая в Тагула в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины.
«Работа полиции по фиксации места происшествия и сбору останков отвечает конкретным требованиям, таким образом, ни одну находку или место обнаружения никто не нарушит», - заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.
Она добавила: «Мы проверим, какая информация поступила при данном вызове, и должно ли было и в каком виде вестись сотрудничество с защитой старины. Если сбой произошел по нашей вине, то, конечно, мы хотим найти подходящее для защиты старины решение, чтобы при подобных происшествиях они находились с нами в едином инфопространстве».