Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала против проведения референдума о браке

Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала в понедельник за снятие с повестки проекта решения парламента о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины.
По словам зампреда комиссии от оппозиционных социал-демократов Лаури Ляэнеметса, вместе с оппозицией за снятие референдума с повестки проголосовал Сийм Кийслер, входящий в правящую партию Isamaa, передает rus.err.ee.
Ляэнеметс допустил, что Кийслера в комиссии теперь заменят другим депутатом парламента, чтобы обеспечить необходимое число голосов для принятия положительного решения по референдуму.
Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что партия временно заменит Кийслера в составе конституционной комиссии.
По оценке Ляэнеметса, проект решения о референдуме противоречит Конституции, потому что не ясно, что означал бы отрицательный ответ народа на заданный на референдуме вопрос.
Конституционная комиссия Рийгикогу
Председатель: Анти Пооламетс (EKRE)
Зампред: Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия)
Члены: Калле Грюнталь (EKRE), Кая Каллас (Партия реформ), Сийм Кийслер (Isamaa), Ханно Певкур (Партия реформ), Мартин Репинский (Центристская партия), Таави Рыйвас (Партия реформ).
Источник: Рийгикогу.