Пн, 23.11.2020
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Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала против проведения референдума о браке

Сийм Кийслер

ФОТО: Tairo Lutter

Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала в понедельник за снятие с повестки проекта решения парламента о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины.

По словам зампреда комиссии от оппозиционных социал-демократов Лаури Ляэнеметса, вместе с оппозицией за снятие референдума с повестки проголосовал Сийм Кийслер, входящий в правящую партию Isamaa, передает rus.err.ee.

Ляэнеметс допустил, что Кийслера в комиссии теперь заменят другим депутатом парламента, чтобы обеспечить необходимое число голосов для принятия положительного решения по референдуму.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что партия временно заменит Кийслера в составе конституционной комиссии. 

По оценке Ляэнеметса, проект решения о референдуме противоречит Конституции, потому что не ясно, что означал бы отрицательный ответ народа на заданный на референдуме вопрос.

Конституционная комиссия Рийгикогу 

Председатель: Анти Пооламетс (EKRE) 

Зампред: Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) 

Члены: Калле Грюнталь (EKRE), Кая Каллас (Партия реформ), Сийм Кийслер (Isamaa), Ханно Певкур (Партия реформ), Мартин Репинский (Центристская партия), Таави Рыйвас (Партия реформ). 

Источник: Рийгикогу.

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