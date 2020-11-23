Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала против проведения референдума о браке

По словам зампреда комиссии от оппозиционных социал-демократов Лаури Ляэнеметса, вместе с оппозицией за снятие референдума с повестки проголосовал Сийм Кийслер, входящий в правящую партию Isamaa, передает rus.err.ee.

Ляэнеметс допустил, что Кийслера в комиссии теперь заменят другим депутатом парламента, чтобы обеспечить необходимое число голосов для принятия положительного решения по референдуму.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подтвердил, что партия временно заменит Кийслера в составе конституционной комиссии.

По оценке Ляэнеметса, проект решения о референдуме противоречит Конституции, потому что не ясно, что означал бы отрицательный ответ народа на заданный на референдуме вопрос.

Конституционная комиссия Рийгикогу Председатель: Анти Пооламетс (EKRE) Зампред: Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) Члены: Калле Грюнталь (EKRE), Кая Каллас (Партия реформ), Сийм Кийслер (Isamaa), Ханно Певкур (Партия реформ), Мартин Репинский (Центристская партия), Таави Рыйвас (Партия реформ). Источник: Рийгикогу.