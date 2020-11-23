Пн, 23.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • При столкновении легковушки с автоцистерной погиб человек

При столкновении легковушки с автоцистерной погиб человек

Фото с места ДТП.

ФОТО: Marianne Loorents

Сегодня, 23 октября, около полудня на шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева вблизи телевышки Тырма произошло тяжелое ДТП, сообщает Virumaa Teataja.

По первоначальным данным, ехавший со стороны Раквере автомобиль Škoda Fabia на правом повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с большой автоцистерной. Погиб находившийся в легковушке человек.

И хотя на улице плюсовая температура, дорога на момент аварии была скользкой. Один из спасателей рассказал, что когда он добирался до места происшествия на своем автомобиле с шипованной резиной, тот вилял на скользкой дороге.

Очевидец аварии рассказал, что автомобиль Škoda Fabia при повороте направо поехал неестественно прямо и столкнулся с большим грузовиком. «Грузовик отбросил его, как щепку», - описал он.

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