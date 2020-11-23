При столкновении легковушки с автоцистерной погиб человек

По первоначальным данным, ехавший со стороны Раквере автомобиль Škoda Fabia на правом повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с большой автоцистерной. Погиб находившийся в легковушке человек.

И хотя на улице плюсовая температура, дорога на момент аварии была скользкой. Один из спасателей рассказал, что когда он добирался до места происшествия на своем автомобиле с шипованной резиной, тот вилял на скользкой дороге.