При столкновении легковушки с автоцистерной погибла молодая женщина

В 11:40 в центр тревоги сообщили, что на восьмом километре шоссе Раквере — Вяйке-Маарья — Вягева произошло ДТП с участием Škoda и грузовика Volvo. Управлявшая Škoda 22-летняя женщина получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшетвия.

По первоначальным данным, 22-летняя женщина ехала со стороны Раквере по направлению к Вяйке-Маарья, и по неизвестным на данный момент причинам ее автомобиль отклонился на встречную полосу, после чего он столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону Раквере. Управлявший грузовым автомобилем 39-летний мужчина не пострадал. Мужчина был трезв и у него есть действующие права соответствующей категории. Тахограф водителя грузовика был в рабочем состоянии и было выполнено требование о соблюдении рабочего времени и времени отдыха.

Старший комиссар Раквереского отделения полиции Айнар Рейнманн просит всех участников дорожного движения следить за дорожными условиями и выбирать соответствующую скорость движения. «Просим всех участников дорожного движения при поездке утром на работу учитывать, что погода становится все холоднее и дождливее, в связи с чем риск обледенения дорог очень высок. Управление автомобилем при гололедице так же опасно, как и занятие посторонними делами за рулем, поскольку в обоих случаях можно потерять управление над транспортным средством, и последствия могут быть трагичными», – сказал Рейнманн.

Для выяснения точных обстоятельств случившегося заведено уголовное дело.

И хотя на улице плюсовая температура, дорога на момент аварии была скользкой. Один из спасателей рассказал, что когда он добирался до места происшествия на своем автомобиле с шипованной резиной, тот вилял на скользкой дороге.