В 2020 году резко сократилось число нелегальных пересечений эстонской границы

Количество незаконных пересечений на эстонско-российской границе с каждым годом сокращается. В Департаменте полиции и пограохраны это объясняют повышением эффективности охраны границы, а также ограничениями, связанными с коронавирусом, пишет Rus.ERR.
По словам руководителя бюро погранохраны Лыунаской префектуры Меэлиса Саарепуу, в этом году нарушений закона на восточной границе было значительно меньше: в 2018 году было 40 нелегалов, в 2019 году - 36, а за 10 месяцев 2020 года - всего 10 человек, пересекавших границу незаконно.
Ситуацию на восточной границе также изменили современные технологии эстонской пограничной службы и строительство восточной границы.
"Мы убеждены, что ситуация, вызванная распространением коронавируса, безусловно, является одной из причин того, что сегодня на восточной границе Эстонии меньше такой незаконной деятельности", - отметил руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры.