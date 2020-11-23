В 2020 году резко сократилось число нелегальных пересечений эстонской границы

По словам руководителя бюро погранохраны Лыунаской префектуры Меэлиса Саарепуу, в этом году нарушений закона на восточной границе было значительно меньше: в 2018 году было 40 нелегалов, в 2019 году - 36, а за 10 месяцев 2020 года - всего 10 человек, пересекавших границу незаконно.