Пн, 23.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В 2020 году резко сократилось число нелегальных пересечений эстонской границы

В 2020 году резко сократилось число нелегальных пересечений эстонской границы

Иллюстративный снимок.

ФОТО: Arvo Meeks

Количество незаконных пересечений на эстонско-российской границе с каждым годом сокращается. В Департаменте полиции и пограохраны это объясняют повышением эффективности охраны границы, а также ограничениями, связанными с коронавирусом, пишет Rus.ERR.

По словам руководителя бюро погранохраны Лыунаской префектуры Меэлиса Саарепуу, в этом году нарушений закона на восточной границе было значительно меньше: в 2018 году было 40 нелегалов, в 2019 году - 36, а за 10 месяцев 2020 года - всего 10 человек, пересекавших границу незаконно.

Ситуацию на восточной границе также изменили современные технологии эстонской пограничной службы и строительство восточной границы.

"Мы убеждены, что ситуация, вызванная распространением коронавируса, безусловно, является одной из причин того, что сегодня на восточной границе Эстонии меньше такой незаконной деятельности", - отметил руководитель бюро погранохраны Лыунаской префектуры.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back