Графики ⟩ Глава Viking Line: это потерянный год

В сентябре пассажирское судно Viking Amorella село на мель у Аландских островов, а в эти выходные то же самое произошло с Viking Grace к югу от порта Мариенхам.

Генеральный директор Viking Ян Хансес описывает завершившийся год как очень мрачный. «Конечно, это потерянный год», - сказал Хансес Helsingin Sanomat, крупнейшей ежедневной газете Финляндии, добавив, что столкновения с рифом не причинило большого ущерба Grace. Во-первых, предприятие смогло быстро заменить корабль на Viking Gabriella, во-вторых, пассажиров было немного.

По словам Хансеса, самоответственность страхования составляет 250 000 евро. «Столкновения с рифами и другие происшествия случались и раньше. Раньше они также не оказывали большого влияния», - пояснил Хансес.

Инвесторы также не сочли происшествие серьезным убытком.

Стоимость акций сегодня начала расти, то же касается и акций Tallink.

Гораздо более серьезная проблема - связанное с пандемией коронавируса уменьшение числа пассажиров и дохода. Оборот Viking Line за девять месяцев упал на 60 процентов до 154 миллионов евро. Оборот Tallink упал несколько меньше - на 50 процентов, до 364 миллионов евро.

Операционный убыток Viking за девять месяцев составил 35 миллионов евро по сравнению с 17,5 миллионами операционной прибыли за аналогичный период прошлого года. Операционный убыток Tallink за первые девять месяцев составил 68 миллионов евро по сравнению с прибылью в 66 миллионов евро годом ранее.

Как и Tallink, Viking Line получила государственную помощь, что поможет судоходной компании пережить зиму. Но если Tallink также получает помощь от правительства Финляндии и государственных учреждений, то Viking Estonia не получает особой помощи.