Пн, 23.11.2020
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Эксперты признали Василевского лучшим вратарем НХЛ

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

ФОТО: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Эксперты NHL Network, официальной телесети Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опубликовали десятку лучших голкиперов лиги на данный момент, которую возглавил российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский, пишет Newsru.

26-летний Василевский в минувшем сезоне помог "Тампе" добыть второй в истории Кубок Стэнли. В финале плей-офф "молнии" обыграли "Даллас Старз" (4-2). В регулярных чемпионатах Андрей провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.

Вторым в рейтинге стал голкипер "Бостон Брюинз" Туукка Раск, замкнул тройку лидеров Коннор Хеллибак из "Виннипег Джетс".

В десятке лучших нашлось место еще одному россиянину - стражу ворот "Далласа" Антону Худобину.

Также в топ-10 вошли американец Бен Бишоп ("Даллас Старз"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис Блюз"), Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс"), Дарси Кемпер ("Аризона Койотис"), Робин Ленер ("Вегас Голден Найтс") и Якоб Маркстром ("Калгари Флэймз").

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