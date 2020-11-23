Эксперты признали Василевского лучшим вратарем НХЛ

26-летний Василевский в минувшем сезоне помог "Тампе" добыть второй в истории Кубок Стэнли. В финале плей-офф "молнии" обыграли "Даллас Старз" (4-2). В регулярных чемпионатах Андрей провел 260 матчей, одержав 159 побед. В плей-офф на его счету 58 встреч и 33 победы.