Пн, 23.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
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  • «Вам пожертвовали крупную сумму»: мошенники выманили у жительницы Эстонии почти 20 000 евро

«Вам пожертвовали крупную сумму»: мошенники выманили у жительницы Эстонии почти 20 000 евро

Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks

Проживающая в Пярну женщина стала жертвой интернет-мошенников. Сумма ущерба составила почти 20 000 евро, сообщила Ляэнеская префектура.

На прошлой неделе Ляэнеская префектура начала по факту мошенничества уголовное производство.

Как уточнили в полиции, в ноябре прошлого года 39-летняя женщина получила электронное письмо, в котором сообщалось, что ей была пожертвована крупная сумма денег, для получения которой жертва неоднократно делала банковские переводы на зарубежные банковские и криптовалютные счета.

Женщина по сей день не получила ни обещанного пожертвования, ни потраченных на его получение денег. Суммарный ущерб составил порядка 20 000 евро.

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