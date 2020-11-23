«Вам пожертвовали крупную сумму»: мошенники выманили у жительницы Эстонии почти 20 000 евро

Проживающая в Пярну женщина стала жертвой интернет-мошенников. Сумма ущерба составила почти 20 000 евро, сообщила Ляэнеская префектура.
На прошлой неделе Ляэнеская префектура начала по факту мошенничества уголовное производство.
Как уточнили в полиции, в ноябре прошлого года 39-летняя женщина получила электронное письмо, в котором сообщалось, что ей была пожертвована крупная сумма денег, для получения которой жертва неоднократно делала банковские переводы на зарубежные банковские и криптовалютные счета.
Женщина по сей день не получила ни обещанного пожертвования, ни потраченных на его получение денег. Суммарный ущерб составил порядка 20 000 евро.