Картина дня: очередные жертвы коронавируса, разногласия по поводу референдума и смертельное дтп

Статистика коронавируса в Эстонии: 3735 тестов, 232 зараженных и четыре смерти

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3735 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 232, то есть 6,2% от общего количества тестов. Читать далее...

При столкновении легковушки с автоцистерной погибла молодая женщина

По первоначальным данным, ехавший со стороны Раквере автомобиль Škoda Fabia на правом повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с большой автоцистерной. Погибла находившаяся в легковушке 22-летняя женщина. Читать далее...

Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала против проведения референдума о браке

Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала в понедельник за снятие с повестки проекта решения парламента о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины. Читать далее...

В Таллинне закрывается магазин Ivo Nikkolo: та же участь ждет еще 30 магазинов

Дочернее предприятие Baltika AS - компания Baltman OÜ - приняла решение закрыть представительский магазин бренда Ivo Nikkolo на Суур-Карья. К середине следующего года планируется закрыть еще почти 30 магазинов. Читать далее...

За выполнением требования носить маски будет следить полиция

В течение понедельника правительство намерено на правовом уровне урегулировать требование носить маски, а надзор будет осуществлять полиция. Читать далее...

Полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на семь евро за сексуальное домогательство

В воскресенье в Хошимине полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на 200 000 донгов или 7,2 евро за сексуальное домогательство. Инцидент произошел еще в июле, но 36-летняя потерпевшая решила пожаловаться на нашего соотечественника только в минувшее воскресенье. Читать далее...

Коронавирус просочился в Северо-Эстонскую региональную больницу: 16 медиков больны, 61 — на карантине

По словам руководителя службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майта Алтметса, в конце недели из 4000 работников на карантине находился 61 человек, коронавирусом заболели 16 медиков. Читать далее...

Исследование: средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%

Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник. Читать далее...

ВОЗ советует отказаться от использования «Ремдесивира»

«Ремдесивир» — рекламируемый с начала января как потенциальное лекарство от коронавируса препарат, в некоторых странах им даже начали лечить пациентов. Однако исследование его эффективности дало неутешительные результаты, написал журнал Science в начале ноября. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала избегать приема данного препарата. Читать далее...

Графики 〉 Глава Viking Line: это потерянный год

Как и у Tallink, у его крупнейшего конкурента, финской судоходной компании Viking Line, год выдался мрачнее некуда. Разница между двумя судоходными компаниями заключается в том, что помимо потери пассажиров из-за пандемии коронавируса, паром Viking дважды за короткое время наскочил на риф. Читать далее...

В еще двух школах обнаружен коронавирус: учеников и учителей переводят на дистанционное обучение

Коронавирус продолжает нарушать привычный рабочий процесс в школах: еще два учебных учреждения вынуждены внедрить дистанционное обучение. Читать далее...

У выздоровевшего пациента с COVID-19 могут быть проблемы с возвращением на работу

У поправившегося после коронавируса человека могут возникнуть проблемы с возвращением на работу: работодатель требует предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, однако семейные врачи утверждают, что выздоровевший человек не заразен для окружающих, даже если у него положительный результат теста. Читать далее...

Яак Мадисон: Европейский союз разрушает сам себя

Европейский cоюз устанавливает мягкую диктатуру, но ей будет оказано сопротивление, пишет член Европейского парламента Яак Мадисон (EKRE) в Postimees.