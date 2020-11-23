Картина дня: введение дополнительных ограничений, разногласия по поводу референдума и смертельное ДТП

В еще двух школах обнаружен коронавирус: учеников и учителей переводят на дистанционное обучение

Коронавирус продолжает нарушать привычный рабочий процесс в школах: еще два учебных учреждения вынуждены внедрить дистанционное обучение. Читать далее...

У выздоровевшего пациента с COVID-19 могут быть проблемы с возвращением на работу

У поправившегося после коронавируса человека могут возникнуть проблемы с возвращением на работу: работодатель требует предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, однако семейные врачи утверждают, что выздоровевший человек не заразен для окружающих, даже если у него положительный результат теста. Читать далее...

Яак Мадисон: Европейский союз разрушает сам себя

Европейский cоюз устанавливает мягкую диктатуру, но ей будет оказано сопротивление, пишет член Европейского парламента Яак Мадисон (EKRE) в Postimees.

Дистанционное обучение в Ида-Вирумаа: правила и планы в разных школах разные

Должны ли ученики оставаться дома из-за распространения коронавируса? В разных учебных заведениях Ида-Вирумаа отвечают на этот вопрос по-разному. Правительство Эстонии решило, что в течение этой недели всех гимназистов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа нужно перевести на домашнее обучение. Но госгимназия Кохтла-Ярве тут же попросила сделать для нее исключение. А в Нарве старшеклассники учатся дистанционно с позапрошлой недели, но, опять же, не все. Читать далее...

Еврокомиссия возбудила против Эстонии дело о нарушении

Европейская комиссия возбудила дело о нарушении относительно государств-членов, в том числе и Эстонии, не перенявших директиву об аудиовизуальном контенте. Читать далее...

Членский взнос в MyFitness придется платить, даже если член клуба умер?

Клиент MyFitness на несколько месяцев был отрезан от внешнего мира, а когда получил доступ к средствам связи, узнал, что задолжал спортклубу, в который в это время, естественно, не ходил, и его дело уже передано инкассо-фирме. Читать далее...

Предупредите близких: в Таллинне нечестные таксисты наживаются на доверчивости людей

Видимо, в условиях кризиса и спада туристического потока активизировались пиратские такси или банковщики — действующие нечестным путем таксисты, которые наживаются на доверчивости пожилых людей. Пользователи Facebook сообщили, что несколько подобных случаев было замечено у глазной клиники по адресу Рави, 18 в Таллинне, где жертвами обмана стали их пожилые родственники. В таксофирме же говорят, что каждую неделю происходят десятки подобных случаев. Читать далее...

Несчастный случай или умышленное убийство? Братья-близнецы предстали перед судом

Сегодня, 23 ноября, в Тартуском уездном суде начался процесс над 53-летними братьями-близнецами Тео и Рихо Варблане, которые, согласно обвинению, связаны со случившемся 12 мая в волости Эльва в Неэмискюла инцидентом, когда из охотничьего ружья был застрелен 59-летний мужчина. Читать далее...

На Таллиннском автовокзале найдено тело 36-летней женщины

19 ноября примерно в 18.45 в помещении Таллиннского автовокзала было найдено тело 36-летней женщины без признаков насилия, сообщила Rus.Postimees пресс-служба полиции. Читать далее...

НОВЫЕ ВИДЕО 〉 Полиция рассказала, что на самом деле происходило на скандальной вечеринке в Выру

В Выру в пятницу вечером полиция разогнала затянувшуюся вечеринку клуба Boschwechter. По данным полиции, о произошедшем начала распространяться ложная информация. Читать далее...

Министерство образования сообщило о дополнительных ограничениях в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Сегодняшнее распоряжение правительства устанавливает ограничения на деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях в Харьюмаа (в том числе и Таллинне) и Ида-Вирумаа. Читать далее...

Пыхьяский префект: полиция не будет штрафовать людей без масок

Пыхьяский префект Кристиан Яани сказал передаче Reporter, что полиция не будет штрафовать тех, на ком в общественных местах не будет маски. Он добавил, что назначение денежного штрафа в компетенции Департамента здоровья. Читать далее...