Картина дня: введение дополнительных ограничений, разногласия по поводу референдума и смертельное ДТП

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 ноября.
Статистика коронавируса в Эстонии: 3735 тестов, 232 зараженных и четыре смерти
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3735 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 232, то есть 6,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Теперь официально: в Эстонии вводят дополнительные ограничения
Правительство на электронном заседании одобрило ограничения, препятствующие распространению SARS-Cov-2, договоренность о которых была достигнута в пятницу. Цель ограничений – защитить жизнь и здоровье людей и избежать перегрузки медицинской системы. Читать далее...
Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала против проведения референдума о браке
Конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала в понедельник за снятие с повестки проекта решения парламента о проведении референдума о браке как союзе мужчины и женщины. Читать далее...
При столкновении легковушки с автоцистерной погибла молодая женщина
По первоначальным данным, ехавший со стороны Раквере автомобиль Škoda Fabia на правом повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с большой автоцистерной. Погибла находившаяся в легковушке 22-летняя женщина. Читать далее...
В Таллинне закрывается магазин Ivo Nikkolo: та же участь ждет еще 30 магазинов
Дочернее предприятие Baltika AS - компания Baltman OÜ - приняла решение закрыть представительский магазин бренда Ivo Nikkolo на Суур-Карья. К середине следующего года планируется закрыть еще почти 30 магазинов. Читать далее...
За выполнением требования носить маски будет следить полиция
В течение понедельника правительство намерено на правовом уровне урегулировать требование носить маски, а надзор будет осуществлять полиция. Читать далее...
Полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на семь евро за сексуальное домогательство
В воскресенье в Хошимине полиция Вьетнама оштрафовала мужчину из Эстонии на 200 000 донгов или 7,2 евро за сексуальное домогательство. Инцидент произошел еще в июле, но 36-летняя потерпевшая решила пожаловаться на нашего соотечественника только в минувшее воскресенье. Читать далее...
Коронавирус просочился в Северо-Эстонскую региональную больницу: 16 медиков больны, 61 — на карантине
По словам руководителя службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майта Алтметса, в конце недели из 4000 работников на карантине находился 61 человек, коронавирусом заболели 16 медиков. Читать далее...
Исследование: средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%
Вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавирусной инфекции COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии, говорится в пресс-релизе компании, распространенном в понедельник. Читать далее...
ВОЗ советует отказаться от использования «Ремдесивира»
«Ремдесивир» — рекламируемый с начала января как потенциальное лекарство от коронавируса препарат, в некоторых странах им даже начали лечить пациентов. Однако исследование его эффективности дало неутешительные результаты, написал журнал Science в начале ноября. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала избегать приема данного препарата. Читать далее...
Графики 〉 Глава Viking Line: это потерянный год
Как и у Tallink, у его крупнейшего конкурента, финской судоходной компании Viking Line, год выдался мрачнее некуда. Разница между двумя судоходными компаниями заключается в том, что помимо потери пассажиров из-за пандемии коронавируса, паром Viking дважды за короткое время наскочил на риф. Читать далее...
В еще двух школах обнаружен коронавирус: учеников и учителей переводят на дистанционное обучение
Коронавирус продолжает нарушать привычный рабочий процесс в школах: еще два учебных учреждения вынуждены внедрить дистанционное обучение. Читать далее...
У выздоровевшего пациента с COVID-19 могут быть проблемы с возвращением на работу
У поправившегося после коронавируса человека могут возникнуть проблемы с возвращением на работу: работодатель требует предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус, однако семейные врачи утверждают, что выздоровевший человек не заразен для окружающих, даже если у него положительный результат теста. Читать далее...
Яак Мадисон: Европейский союз разрушает сам себя
Европейский cоюз устанавливает мягкую диктатуру, но ей будет оказано сопротивление, пишет член Европейского парламента Яак Мадисон (EKRE) в Postimees.
Дистанционное обучение в Ида-Вирумаа: правила и планы в разных школах разные
Должны ли ученики оставаться дома из-за распространения коронавируса? В разных учебных заведениях Ида-Вирумаа отвечают на этот вопрос по-разному. Правительство Эстонии решило, что в течение этой недели всех гимназистов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа нужно перевести на домашнее обучение. Но госгимназия Кохтла-Ярве тут же попросила сделать для нее исключение. А в Нарве старшеклассники учатся дистанционно с позапрошлой недели, но, опять же, не все. Читать далее...
Еврокомиссия возбудила против Эстонии дело о нарушении
Европейская комиссия возбудила дело о нарушении относительно государств-членов, в том числе и Эстонии, не перенявших директиву об аудиовизуальном контенте. Читать далее...
Членский взнос в MyFitness придется платить, даже если член клуба умер?
Клиент MyFitness на несколько месяцев был отрезан от внешнего мира, а когда получил доступ к средствам связи, узнал, что задолжал спортклубу, в который в это время, естественно, не ходил, и его дело уже передано инкассо-фирме. Читать далее...
Предупредите близких: в Таллинне нечестные таксисты наживаются на доверчивости людей
Видимо, в условиях кризиса и спада туристического потока активизировались пиратские такси или банковщики — действующие нечестным путем таксисты, которые наживаются на доверчивости пожилых людей. Пользователи Facebook сообщили, что несколько подобных случаев было замечено у глазной клиники по адресу Рави, 18 в Таллинне, где жертвами обмана стали их пожилые родственники. В таксофирме же говорят, что каждую неделю происходят десятки подобных случаев. Читать далее...
Несчастный случай или умышленное убийство? Братья-близнецы предстали перед судом
Сегодня, 23 ноября, в Тартуском уездном суде начался процесс над 53-летними братьями-близнецами Тео и Рихо Варблане, которые, согласно обвинению, связаны со случившемся 12 мая в волости Эльва в Неэмискюла инцидентом, когда из охотничьего ружья был застрелен 59-летний мужчина. Читать далее...
На Таллиннском автовокзале найдено тело 36-летней женщины
19 ноября примерно в 18.45 в помещении Таллиннского автовокзала было найдено тело 36-летней женщины без признаков насилия, сообщила Rus.Postimees пресс-служба полиции. Читать далее...
НОВЫЕ ВИДЕО 〉 Полиция рассказала, что на самом деле происходило на скандальной вечеринке в Выру
В Выру в пятницу вечером полиция разогнала затянувшуюся вечеринку клуба Boschwechter. По данным полиции, о произошедшем начала распространяться ложная информация. Читать далее...
Министерство образования сообщило о дополнительных ограничениях в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Сегодняшнее распоряжение правительства устанавливает ограничения на деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях в Харьюмаа (в том числе и Таллинне) и Ида-Вирумаа. Читать далее...
Пыхьяский префект: полиция не будет штрафовать людей без масок
Пыхьяский префект Кристиан Яани сказал передаче Reporter, что полиция не будет штрафовать тех, на ком в общественных местах не будет маски. Он добавил, что назначение денежного штрафа в компетенции Департамента здоровья. Читать далее...