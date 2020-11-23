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Россия обновила антирекорд по числу выявленных за сутки заражений Covid-19. Впервые преодолена планка в 25 тысяч. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер от коронавируса. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Россия обновила антирекорд по числу выявленных за сутки заражений Covid-19. Впервые преодолена планка в 25 тысяч. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин умер от коронавируса. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Суточный прирост заразившихся составил 25 173 случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это абсолютный максимум, предыдущий фиксировали в субботу, когда было 24 822 новых случая, а накануне штаб сообщал о 24 581 выявленном за сутки заражении.

Впервые отметку в 24 тысячи случаев Covid-19 Россия преодолела в пятницу, 23 тысячи - в четверг.

В Москве за сутки выявили еще 6 866 случаев, в воскресенье их было 6 575, в субботу - рекордные 7 168 новых случаев. Умер за последние сутки 71 пациент с Covid-19.

В России скончался 361 человек (накануне - 401), число жертв коронавиурса выросло до 36 540 (данные Росстат значительно превосходят данные оперативного штаба), число заражений - до 2 114 502, число выздоровевших - до 1 611 445.

Умер бывший глава Хакасии

Среди тех, кто умер от коронавируса, оказался и бывший глава Хакасии.

О смерти 58-летнего Зимина, возглавлявшего республику в 2009-2018 годы, сообщила пресс-служба "Российских железных дорог", где экс-губернатор работал после отставки.

"Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким", - сказали ТАСС в пресс-службе.

О том, что бывший глава республики умер от пневмонии, вызванной коронавирусом, написал в "Инстаграме" глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев.

В конце августа Зимин сообщил в "Инстаграме", что заразился коронавирусом во время командировки на БАМ и лежит в подмосковном госпитале им. Вишневского министерства обороны России. "Мое состояние стабилизировалось, уже иду на поправку", - писал бывший глава республики.

В отставку Зимин ушел, сняв свою кандидатуру со второго тура выборов в сентябре 2018 года. Он стал одним из четырех губернаторов, которые тогда не смогли переизбраться, несмотря на поддержку Кремля. Республику в итоге возглавил коммунист Валентин Коновалов.

На время работы Зимина пришлась одна из крупнейших в России техногенных катастроф - авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года, в результате которой погибли 75 человек, а станция была надолго остановлена.

В июне в том же возрасте - 58 лет - умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. СМИ сообщали, что он был госпитализирован после заражения Covid-19.

За время пандемии коронавирусом заболели более 20 действующих российских губернаторов. Весной заразились глава правительства Михаил Мишустин и несколько министров. В Госдуме больны или уже переболели 130 депутатов (всего в нижней палате парламента 450 мест), говорил на прошлой неделе спикер Вячеслав Володин. Один депутат - 67-летний член фракции КПРФ Ваха Агаев - умер.

Слухи о пропускном режиме в Москве

Пропускной режим в Москве, вроде того, что был весной, вводить в ближайшее время не планируется. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на два источника в федеральном правительстве.

"Возможны различные варианты развития событий, в том числе и ужесточение антикоронавирусных мер, однако введение пропускного режима в российской столице сейчас не рассматривается", - сказал один собеседник агентства. "Локдаун в Москве, введение пропускного режима в ближайшее время не планируется", - заявил другой.

В Москве запрещена ночная работа баров и ресторанов, работодатели были обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, старшеклассники учатся дистанционно по меньшей мере до 6 декабря.

Информация о том, что власти активно обсуждают возможность введения пропусков на въезд в Москву, появилась в телеграм-каналах, уточняет Интерфакс. Там пишут, что решение об этом может быть принято к концу недели.