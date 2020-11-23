Пн, 23.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Собаки напали на пожилую женщину: пострадавшая доставлена в больницу

Собаки напали на пожилую женщину: пострадавшая доставлена в больницу

Собака. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 23 ноября, две большие собаки напали на пожилую велосипедистку, сообщает полиция.

В 12:48 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Сауэ две большие собаки напали на ехавшую на велосипеде 82-летнюю женщину.

По предварительным данным, одна из собак укусила пожилую даму и она упала с велосипеда. Пострадавшую с укусами доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция уточнила, что, по имеющейся сейчас информации, собаки по неизвестной причине смогли покинуть окруженную забором и радио-оградой территорию.

«Владельцы собак должны содержать своих питомцев в таком месте и таким образом, чтобы у них не было бы возможности напасть на прохожих», - напоминает полиция.

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