Собаки напали на пожилую женщину: пострадавшая доставлена в больницу

В 12:48 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Сауэ две большие собаки напали на ехавшую на велосипеде 82-летнюю женщину.

По предварительным данным, одна из собак укусила пожилую даму и она упала с велосипеда. Пострадавшую с укусами доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

Полиция уточнила, что, по имеющейся сейчас информации, собаки по неизвестной причине смогли покинуть окруженную забором и радио-оградой территорию.