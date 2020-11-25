Студия Postimees: есть риск, что медики будут массово сходить с дистанции

В студии Postimees дал разъяснения семейный врач Андрей Борисов.

Выдержки из беседы:

– Ковид уже подкосил немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому?

– Надеюсь на лучшее, но такой вариант не исключен. Медики первыми сталкиваются с больным человеком, в том числе с ковид-позитивным, поэтому риски заразиться у нас выше. Даже полная защита – скафандр, маска, респиратор, визир, костюм, шапка, очки – не дают абсолютных гарантий, да и ситуации бывают разные, не всегда получается применять такую защиту.

При контакте с коронавирусным больным медик должен уйти на удаленку либо на больничный лист. Если медики будут массово сходить с дистанции, то такой риск появится. 76

– Не возник ли уже сейчас дефицит персонала?

– Серьезного дефицита медперсонала пока нет, но одиночные выбывшие из рядов бойцы уже есть. Я лично был недавно на изоляции и неделю работал из дома. Есть и другие работники, попавшие в карантин. При этом никто не отменял других инфекций, которые также выбивают работников из строя и заставляют уходить на больничный.

– Есть ли у семейных центров план Б?

– Пока приходится справляться собственными силами, по возможности работать хотя бы на удаленке. Однако, есть еще система кризисных центров.

В случае закрытия семейного центра, когда все работники уходят на карантин или больничный, нагрузна перекладывается на соседний кризисный центр. 76

Такие центры заявлены в соответствующих списках как «дежурные». Им придется работать с двойной нагрузкой.

– Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?

– Это очень сложно. Многое зависит от сознательности самих людей. Например, ко мне пришел на прием пациент с хронической проблемой, мы осматривали его 20-30 минут, и в конце приема он сообщил о температуре и кашле. Вскоре выяснилось, что он ковид-позитивный.

Каждый пациент должен понимать, что в случае недомогания – при температуре, боли в горле, насморке, кашле – нужно оставаться дома. Сделайте звонок! Напишите письмо врачу! Получите инструкции! 76

– С температурой и кашлем на приемы ходить запрещено?

– До получения инструкции на прием лучше не ходить. Обычно мы такому пациенту сразу заказываем тест на коронавирус.

– Выписываются ли направления на тестирование по выходным?

– По выходным мы не работаем, но получить направление на тестирование – не проблема. С 8 утра до 17 вечера по выходным можно заказать тест по телефону 1220. 76

– Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?

– В Эстонии до сих пор только «гуляли» тесты на выявление антител к коронавирусу. Тестов, показывающих антиген, пока не существует.

– Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?