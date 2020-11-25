Студия Postimees: есть риск, что медики будут массово сходить с дистанции

- Мы запаздываем с ограничительными мерами
- Маски должны носить все поголовно – и больные, и здоровые
- Вакцина от гриппа осела за пределами семейных центров
- Коммуникация с медучреждениями сейчас затруднена
Ковид подкосил уже немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому? И что же случилось с вакциной от гриппа?
В студии Postimees дал разъяснения семейный врач Андрей Борисов.
Выдержки из беседы:
– Ковид уже подкосил немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому?
– Надеюсь на лучшее, но такой вариант не исключен. Медики первыми сталкиваются с больным человеком, в том числе с ковид-позитивным, поэтому риски заразиться у нас выше. Даже полная защита – скафандр, маска, респиратор, визир, костюм, шапка, очки – не дают абсолютных гарантий, да и ситуации бывают разные, не всегда получается применять такую защиту.
При контакте с коронавирусным больным медик должен уйти на удаленку либо на больничный лист. Если медики будут массово сходить с дистанции, то такой риск появится.
– Не возник ли уже сейчас дефицит персонала?
– Серьезного дефицита медперсонала пока нет, но одиночные выбывшие из рядов бойцы уже есть. Я лично был недавно на изоляции и неделю работал из дома. Есть и другие работники, попавшие в карантин. При этом никто не отменял других инфекций, которые также выбивают работников из строя и заставляют уходить на больничный.
– Есть ли у семейных центров план Б?
– Пока приходится справляться собственными силами, по возможности работать хотя бы на удаленке. Однако, есть еще система кризисных центров.
В случае закрытия семейного центра, когда все работники уходят на карантин или больничный, нагрузна перекладывается на соседний кризисный центр.
Такие центры заявлены в соответствующих списках как «дежурные». Им придется работать с двойной нагрузкой.
– Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?
– Это очень сложно. Многое зависит от сознательности самих людей. Например, ко мне пришел на прием пациент с хронической проблемой, мы осматривали его 20-30 минут, и в конце приема он сообщил о температуре и кашле. Вскоре выяснилось, что он ковид-позитивный.
Каждый пациент должен понимать, что в случае недомогания – при температуре, боли в горле, насморке, кашле – нужно оставаться дома. Сделайте звонок! Напишите письмо врачу! Получите инструкции!
– С температурой и кашлем на приемы ходить запрещено?
– До получения инструкции на прием лучше не ходить. Обычно мы такому пациенту сразу заказываем тест на коронавирус.
– Выписываются ли направления на тестирование по выходным?
– По выходным мы не работаем, но получить направление на тестирование – не проблема. С 8 утра до 17 вечера по выходным можно заказать тест по телефону 1220.
– Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?
– В Эстонии до сих пор только «гуляли» тесты на выявление антител к коронавирусу. Тестов, показывающих антиген, пока не существует.
– Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?
– Специфического лечения от коронавируса нет. Это заболевание лечится как обычное вирусное заболевание. Если пациенту становится хуже и он попадает в больницу, то там уже применяются более серьезные препараты.
– К семейным врачам было сложно дозвониться уже и в докризисные времена. А сейчас мы имеем почти по 400 заболевших в день. Ситуация с дозвоном стала еще хуже?
– Согласен с вами.
Коммуникация с медучреждениями сейчас затруднена шквалом звонков. В этой связи просьба к пациентам воздержаться от посещений семейных центров и даже от звонков, если у вас – несрочный вопрос. Освободите линию для срочных больных!
Просим также без предварительной регистрации не приходить в центры.
– Как будет развиваться дальше ситуация с коронавирусом в Эстонии? Что подсказывает вам опыт?
– Опыт и интуиция подсказывают, что мы не исключение из правил.
Ситуация будет развиваться примерно по тому же сценарию, что и во всем мире. Мы запаздываем с ограничительными мерами и, в частности, с масочным режимом.
Думаю, что ближайшие недели будут достаточно критическими и показательными. Станет понятно, будет ли ухудшение или ситуация стабилизируется. Многое зависит от сознательности каждого из нас.
– Маски, наконец, стали обязательными. Поможет ли это?
– Маски – это не панацея. Нет четких исследований их эффективности.
Предполагается, что благодаря маскам заражаемость населения может снизиться на 10-15%, но носить маски должны все поголовно – и больные, и здоровые.
– А что же случилось с вакциной от гриппа? Политик и теледоктор Виктор Васильев утверждает, что вакцина есть, просто ее не найти из-за неразберихи в отношениях аптек и семейных центров. Это действительно так?
– В самой вакциной ничего не случилось, она прекрасно работает. По всей видимости, она никуда и не исчезла.
Проблема в том, что определенные структуры – аптеки, частные клиники – запаслись этой вакциной настолько, что ее не хватило семейным центрам.
Аптеки и частные центры продолжали вакцинацию уже после того, как всем семейным врачам было отказано в вакцине. И делали они это, разумеется, за более высокую цену, не охватывая главные группы риска.
– То есть, вакцинация от гриппа превратилась в бизнес?
– В какой-то степени, да!
Подробнее в повторе!
- Справляются ли семейные центры с коронакризисом?
- Увеличились ли очереди? Не возникло ли дефицита персонала?
- Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?
- Выписываются ли направления на тестирование по выходным?
- Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?
- Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?
- Что случилось с вакциной от гриппа?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja