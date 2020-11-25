Ср, 25.11.2020
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Юри Ратас
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  • Студия Postimees: есть риск, что медики будут массово сходить с дистанции

Студия Postimees: есть риск, что медики будут массово сходить с дистанции

  • Мы запаздываем с ограничительными мерами
  • Маски должны носить все поголовно – и больные, и здоровые
  • Вакцина от гриппа осела за пределами семейных центров
  • Коммуникация с медучреждениями сейчас затруднена

Ковид подкосил уже немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому? И что же случилось с вакциной от гриппа?

В студии Postimees дал разъяснения семейный врач Андрей Борисов.

Выдержки из беседы:

– Ковид уже подкосил немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому? 

– Надеюсь на лучшее, но такой вариант не исключен. Медики первыми сталкиваются с больным человеком, в том числе с ковид-позитивным, поэтому риски заразиться у нас выше. Даже полная защита – скафандр, маска, респиратор, визир, костюм, шапка, очки – не дают абсолютных гарантий, да и ситуации бывают разные, не всегда получается применять такую защиту.

При контакте с коронавирусным больным медик должен уйти на удаленку либо на больничный лист. Если медики будут массово сходить с дистанции, то такой риск появится.  

– Не возник ли уже сейчас дефицит персонала?

– Серьезного дефицита медперсонала пока нет, но одиночные выбывшие из рядов бойцы уже есть. Я лично был недавно на изоляции и неделю работал из дома. Есть и другие работники, попавшие в карантин. При этом никто не отменял других инфекций, которые также выбивают работников из строя и заставляют уходить на больничный.

– Есть ли у семейных центров план Б?

– Пока приходится справляться собственными силами, по возможности работать хотя бы на удаленке. Однако, есть еще система кризисных центров.

В случае закрытия семейного центра, когда все работники уходят на карантин или больничный, нагрузна перекладывается на соседний кризисный центр.

Такие центры заявлены в соответствующих списках как «дежурные». Им придется работать с двойной нагрузкой.

– Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?

– Это очень сложно. Многое зависит от сознательности самих людей. Например, ко мне пришел на прием пациент с хронической проблемой, мы осматривали его 20-30 минут, и в конце приема он сообщил о температуре и кашле. Вскоре выяснилось, что он ковид-позитивный.

Каждый пациент должен понимать, что в случае недомогания – при температуре, боли в горле, насморке, кашле – нужно оставаться дома. Сделайте звонок! Напишите письмо врачу! Получите инструкции!

– С температурой и кашлем на приемы ходить запрещено?

– До получения инструкции на прием лучше не ходить. Обычно мы такому пациенту сразу заказываем тест на коронавирус.

– Выписываются ли направления на тестирование по выходным?

– По выходным мы не работаем, но получить направление на тестирование – не проблема. С 8 утра до 17 вечера по выходным можно заказать тест по телефону 1220.

– Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?

– В Эстонии до сих пор только «гуляли» тесты на выявление антител к коронавирусу. Тестов, показывающих антиген, пока не существует.

– Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?

– Специфического лечения от коронавируса нет. Это заболевание лечится как обычное вирусное заболевание. Если пациенту становится хуже и он попадает в больницу, то там уже применяются более серьезные препараты.

– К семейным врачам было сложно дозвониться уже и в докризисные времена. А сейчас мы имеем почти по 400 заболевших в день. Ситуация с дозвоном стала еще хуже?

– Согласен с вами.

Коммуникация с медучреждениями сейчас затруднена шквалом звонков. В этой связи просьба к пациентам воздержаться от посещений семейных центров и даже от звонков, если у вас – несрочный вопрос. Освободите линию для срочных больных!

Просим также без предварительной регистрации не приходить в центры.

– Как будет развиваться дальше ситуация с коронавирусом в Эстонии? Что подсказывает вам опыт?

– Опыт и интуиция подсказывают, что мы не исключение из правил.

Ситуация будет развиваться примерно по тому же сценарию, что и во всем мире. Мы запаздываем с ограничительными мерами и, в частности, с масочным режимом.

Думаю, что ближайшие недели будут достаточно критическими и показательными. Станет понятно, будет ли ухудшение или ситуация стабилизируется. Многое зависит от сознательности каждого из нас.

– Маски, наконец, стали обязательными. Поможет ли это?

– Маски – это не панацея. Нет четких исследований их эффективности.

Предполагается, что благодаря маскам заражаемость населения может снизиться на 10-15%, но носить маски должны все поголовно – и больные, и здоровые.

– А что же случилось с вакциной от гриппа? Политик и теледоктор Виктор Васильев утверждает, что вакцина есть, просто ее не найти из-за неразберихи в отношениях аптек и семейных центров. Это действительно так?

– В самой вакциной ничего не случилось, она прекрасно работает. По всей видимости, она никуда и не исчезла.

Проблема в том, что определенные структуры – аптеки, частные клиники – запаслись этой вакциной настолько, что ее не хватило семейным центрам.

Аптеки и частные центры продолжали вакцинацию уже после того, как всем семейным врачам было отказано в вакцине. И делали они это, разумеется, за более высокую цену, не охватывая главные группы риска.

– То есть, вакцинация от гриппа превратилась в бизнес?

– В какой-то степени, да!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: сидите дома, вас некому лечить! Возможно ли такое в Эстонии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

  • Справляются ли семейные центры с коронакризисом?  
  • Увеличились ли очереди? Не возникло ли дефицита персонала?
  • Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?
  • Выписываются ли направления на тестирование по выходным?
  • Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?
  • Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?
  • Что случилось с вакциной от гриппа?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja 

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