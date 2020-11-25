Студия Postimees: сидите дома, вас некому лечить! Возможно ли такое в Эстонии?
Ковид подкосил уже немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому? И что же случилось с вакциной от гриппа?
В студию Postimees приглашен семейный врач Андрей Борисов. Смотрите прямой эфир в 15:00!
- Справляются ли семейные центры с коронакризисом?
- Увеличились ли очереди? Не возникло ли дефицита персонала?
- Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?
- Выписываются ли направления на тестирование по выходным?
- Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?
- Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?
- Что случилось с вакциной от гриппа?