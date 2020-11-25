Ср, 25.11.2020
Читайте, сколько хотите, но принуждения к ношению масок тут не вычитывается. Аллар Йыкс
Аллар Йыкс
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  • Студия Postimees: сидите дома, вас некому лечить! Возможно ли такое в Эстонии?

Студия Postimees: сидите дома, вас некому лечить! Возможно ли такое в Эстонии?
15:00

Ковид подкосил уже немало медиков, в том числе в семейных центрах. Не получится ли так, что скоро лечить больных будет некому? И что же случилось с вакциной от гриппа?

В студию Postimees приглашен семейный врач Андрей Борисов. Смотрите прямой эфир в 15:00!

  • Справляются ли семейные центры с коронакризисом?  
  • Увеличились ли очереди? Не возникло ли дефицита персонала?
  • Как не проглядеть коронавирусного больного и вовремя его изолировать?
  • Выписываются ли направления на тестирование по выходным?
  • Появятся ли в Эстонии экспресс-тесты, позволяющие провериться на коронавирус в домашних условиях?
  • Чем лечат коронавирусных больных? Хватает ли медикаментов?
  • Что случилось с вакциной от гриппа?

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