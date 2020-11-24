«Сентенция»: режиссер-дебютант рассказывает о великом писателе, который прошел сквозь ад

- И это меня привлекло. В этом я больше правды увидел и больше ужаса. И я проникся миром Шаламова. Хотелось пойти в этом же направлении в фильме. Это не бытовая история, а некий сон, в который должен погрузиться зритель.

- Я это почувствовал с самого начала. С кадров, в которых два старика ведут странный диалог ни о чем, причем один из них вообще не желает общаться. Мне это напомнило зачин драмы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо». Старики – это же беккетовские Владимир и Эстрагон. И одетый с иголочки молодой человек, которого сыграл Сергей Марин, приводящий с собой изможденного человека, тянущего за собой тележку с нищенским скарбом, кажется пришельцем из некоего непонятного и страшного мира. Недаром же первая реплика молодого человека: «Я не тот, за кого вы меня приняли!» (Не тот, кого ждали!) И он точно так же жестоко обращается с ослепшим стариком, которого привел, как у Беккета «лидер» второй пары персонажей, Поццо, обращается с полностью зависимым от него несчастным Лакки.

- Признаюсь, что «В ожидании Годо» - одна из самых любимых моих пьес; я несколько раз пытался осмыслить ее и поставить. Тема ожидания всегда меня интересовала. И наше восьмичасовое ожидание на границе органично уместилось в эту тему. И у Шаламова мотив ожидания тоже присутствует. Это вафельное полотенце на его шее (в лагере такие полотенца зэки повязывали вместо шарфа, чтобы спасти горло от холода) заставляет тут же вспомнить, про то, что Лакки, - в ошейнике. И все соединилось вместе. У Беккета ведь тоже есть тема разложения человеческой плоти, и в поэтике Шаламова она занимает определенное место. Шаламов в последние годы своей жизни – правда, это моя интерпретация – превратился в беккетовского персонажа.

Варлам Шаламов – Александр Рязанцев, Анатолий Сергеевич – Федор Лавров. ФОТО: Кадр из фильма «Сентенция»

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В фильме этот молодой человек – олицетворение власти. Он ослепительно красив, силен, статен и многозначительно, хотя неясно, грозен. А перед ним – беспомощный старик. Возникает контраст: с одной стороны – цветущая плоть, но никакого духа, никакого сердца и совести. А с другой – плоть уже распадающаяся, гибнущая – и непокорный дух.

«Он тихий!» - сказал артист

- Шаламова в вашем фильме совершенно фантастически сыграл артист Санкт-Петербургского театра на Литейном Александр Рязанцев. Больше сорока лет назад он работал в Таллинне, в Русском театре; две из его ролей я помню до сих пор: Голубков в «Беге» по пьесе Михаила Булгакова «Бег» и король Георг IV в трагикомедии Григория Горина «Кин IV». Как вы нашли этого актера? Видели его роли в кино и на сцене?