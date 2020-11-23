Дистанционное обучение в Ида-Вирумаа: правила и планы в разных школах разные

Должны ли ученики оставаться дома из-за распространения коронавируса? В разных учебных заведениях Ида-Вирумаа отвечают на этот вопрос по-разному. Правительство Эстонии решило, что в течение этой недели всех гимназистов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа нужно перевести на домашнее обучение. Но госгимназия Кохтла-Ярве тут же попросила сделать для нее исключение. А в Нарве старшеклассники учатся дистанционно с позапрошлой недели, но, опять же, не все.
Большинство школьников Нарвы уже учатся дома
Быстрое распространение коронавируса в Нарве началось на позапрошлой неделе. По состоянию на 23 ноября диагноз Covid-19 стоит уже у 397 жителей города.
Распоряжением городской управы Нарвы с четверга, 12 ноября, все муниципальные школы Нарвы экстренно перешли на дистанционное обучение. Также была прекращена работа школ по интересам (тем более, что основным источником быстрого распространения инфекции среди нарвитян стала спортшкола “Паэмурру”).
Однако, почти сразу появилась информация, что учеников младших классов собираются вернуть в школы. По согласованию с Департаментом здоровья управа приняла такое решение в пятницу 13 ноября, а вступило оно в силу со следующего понедельника. То есть, самые младшие школьники учились по домам всего два дня и в это время решение, что они вернутся к контактному обучению, уже было принято.
По словам заведующей Отделом культуры нарвской горуправы Виктории Лутус, сейчас продолжают учиться дистанционно все ученики муниципальных школ Нарвы с 4 по 12 классы. То есть, новое распоряжение правительства для гимназистов ничего не изменит.
Будут ли возвращаться в школы ученики основной школы?
“Мы находимся в постоянном контакте с Департаментом здоровья, его рекомендации исходят из общей картины в городе, - сказала Виктория Лутус. - Как только получим рекомендации, что можно открывать, например, сначала с четвертого по шестой классы, то сразу будем переходить на нормальное обучение. Но всё идет в сотрудничестве с Департаментом здоровья и только по его рекомендациям”.
Нарвская Ваналиннаская государственная школа не находится в ведении городских властей, и здесь решение принималось руководством отдельно. С понедельника 16 ноября почти все классы остались дома, некоторые из них на самоизоляции, но большинство - из-за того, что на самоизоляции находились их учителя (сразу 20 человек в небольшой школе). С понедельника 23 ноября большая часть классов вернулась к контактному обучению, в том числе в школу вернулись гимназические классы. Но теперь они снова должны будут вернуться к домашнему обучению.
С завтрашнего дня - по всему уезду
По распоряжению правительства со вторника 24 ноября, не позднее 30 ноября теперь уже все гимназические классы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа должны перейти на дистанционное обучение.
“В последнее время появилось много инфицированных именно среди молодежи, поэтому мы решили перевести гимназические классы школ двух уездов на дистанционное обучение, чтобы ограничить распространение вируса”, - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Таави Аас.
“Начало недели будет переходным периодом подготовки для школ. Однако мы рекомендуем всем, кто может, приступить к дистанционному обучению уже во вторник, 24 ноября”, - добавил он.
Директор государственной гимназии Кохтла-Ярве Хенрик Агур в субботу отправил премьер-министру Юри Ратасу письмо с просьбой сделать для этой гимназии исключение и сохранить здесь контактное обучение. По словам директора, здание госгимназии заполнено только наполовину, в нем есть возможность соблюдать дистанцию, к тому же работает современная система вентиляции.
Как на такую просьбу отреагирует правительство, пока неизвестно.
По словам Нины Алексеевой, вице-мэра Кохтла-Ярве по образованию и социальным вопросам, после появления госгимназии в ведении города осталась только гимназия для взрослых:
“В Кохтла-Ярве одна муниципальная гимназия - для взрослых, в которой система обучения не является стационарной. И в этой гимназии гимназическое звено учится на сегодня дистанционно”.
Профобразование - по отдельным правилам
Распоряжение правительства не касается учеников профессиональных училищ, например, Ида-Вируского центра профобразования. В том числе учеников такого же возраста, как и гимназисты.
По словам директора центра Ханнеса Метса, все три здания центра - в Нарве, Силламяэ и Йыхви - остаются открытыми. На домашнее обучение сейчас распущены только четыре группы, в которых были ученики, заразившиеся коронавирусом или имевшие близкий контакт с больными.
“Сегодня мы еще не решили, но если точного приказа не будет, мы, все-таки, останемся открытыми”, - сказал Ханнес Метс.
Он пояснил, что следит за распоряжениями правительства, и если нужно будет перейти на дистанционное обучение, это будет сделано.
“К счастью, у нас только несколько позитивных было, они остались дома, и их группы теперь на дистанционном обучении. У нас всё под контролем, - добавил Ханнес Метс. - Но мы тоже боимся, что если что-то случится, наверное, придется закрываться на три недели”.
Обязанность ношения масок на учеников центра профобразования в классах тоже не распространяется.
“Мы говорим так - если человек здоров, он не должен надевать маску, и в школе тоже. Если нездоров - пускай остается дома. Если кто-то требует маску, мы ее выдаем. Учителям, прежде всего, выдаем маски и визоры на лицо”, - рассказал директор.
По его словам, администрация рассудила, что если ученики могут снимать маски на переменах или по дороге домой, то неразумно требовать надевать маску в классе.