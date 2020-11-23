Дистанционное обучение в Ида-Вирумаа: правила и планы в разных школах разные

Большинство школьников Нарвы уже учатся дома

Быстрое распространение коронавируса в Нарве началось на позапрошлой неделе. По состоянию на 23 ноября диагноз Covid-19 стоит уже у 397 жителей города.

Распоряжением городской управы Нарвы с четверга, 12 ноября, все муниципальные школы Нарвы экстренно перешли на дистанционное обучение. Также была прекращена работа школ по интересам (тем более, что основным источником быстрого распространения инфекции среди нарвитян стала спортшкола “Паэмурру”).

Однако, почти сразу появилась информация, что учеников младших классов собираются вернуть в школы. По согласованию с Департаментом здоровья управа приняла такое решение в пятницу 13 ноября, а вступило оно в силу со следующего понедельника. То есть, самые младшие школьники учились по домам всего два дня и в это время решение, что они вернутся к контактному обучению, уже было принято.

По словам заведующей Отделом культуры нарвской горуправы Виктории Лутус, сейчас продолжают учиться дистанционно все ученики муниципальных школ Нарвы с 4 по 12 классы. То есть, новое распоряжение правительства для гимназистов ничего не изменит.

Будут ли возвращаться в школы ученики основной школы?

“Мы находимся в постоянном контакте с Департаментом здоровья, его рекомендации исходят из общей картины в городе, - сказала Виктория Лутус. - Как только получим рекомендации, что можно открывать, например, сначала с четвертого по шестой классы, то сразу будем переходить на нормальное обучение. Но всё идет в сотрудничестве с Департаментом здоровья и только по его рекомендациям”.

Нарвская Ваналиннаская государственная школа не находится в ведении городских властей, и здесь решение принималось руководством отдельно. С понедельника 16 ноября почти все классы остались дома, некоторые из них на самоизоляции, но большинство - из-за того, что на самоизоляции находились их учителя (сразу 20 человек в небольшой школе). С понедельника 23 ноября большая часть классов вернулась к контактному обучению, в том числе в школу вернулись гимназические классы. Но теперь они снова должны будут вернуться к домашнему обучению.

С завтрашнего дня - по всему уезду

По распоряжению правительства со вторника 24 ноября, не позднее 30 ноября теперь уже все гимназические классы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа должны перейти на дистанционное обучение.

“В последнее время появилось много инфицированных именно среди молодежи, поэтому мы решили перевести гимназические классы школ двух уездов на дистанционное обучение, чтобы ограничить распространение вируса”, - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки Таави Аас.

“Начало недели будет переходным периодом подготовки для школ. Однако мы рекомендуем всем, кто может, приступить к дистанционному обучению уже во вторник, 24 ноября”, - добавил он.