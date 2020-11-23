Членский взнос в MyFitness придется платить, даже если член клуба умер?

«Я ходил в спортзал сети MyFitness, платил месячный взнос. Так получилось, что в мае я попал в тюрьму, а в октябре, после освобождения, обнаружил, что спортклуб уже обратился в инкассо-фирму и с меня требуют солидный долг», - рассказал Rus.Postimees читатель. По его словам, узнав, что на него натравили инкассо, он тут же связался с клубом, объяснил ситуацию: во время отбывания наказания он не мог читать свою почту, не мог и оплачивать счета: «Я был готов предотавить им и справку об освобождении, но мне ответили, что это условия договора, который я подписал, и все вопросы теперь нужно решать с инкассо.

Читатель признался, что не читал договор во время его подписания. Он был уверен, что никаких счетов клуб не будет ему предъявлять – он же не ходил в спортзал и, соответственно, не регистрировался там. Более того, он может доказать, что не скрывался и не прятался, причины его молчания объективные.

В этой ситуации можно сказать: «Нечего совершать преступления». Однако попасть в такую ловушку сегодня может кто угодно. Многие поставщики услуг предлагают договоры с фиксированной платой. Как правило, никто не смотрит на графу, в которой сказано, что поставщика не волнует, пользуетесь вы услугой или нет. Есть фиксированная плата, которая, как правило, меньше, чем если покупать услугу «поштучно». Так что, пожалуйста, платите. Многие и платят, пока не оказываются в ситуации, когда сделать этого они не могут.

Тюрьма – лишь один из вариантов. Но человек может попасть в аварию, заболеть Covid-19, любой другой болезнью и на месяц-другой оказаться в больничной палате в бессознательном или полусознательном состоянии. Он не сможет читать почту, не сможет отвечать на письма и платить. Или оказался человек в ловушке где-нибудь за границей – без денег и связи. Ему нужно решать вопрос, как выбираться, а не искать деньги, чтобы заплатить за спортзал или парковку в центре города, которыми он не пользуется. А поставщик ждет месячного взноса, указанного в подписанном договоре, и считает это растущим долгом, игнорированием писем и, конечно же, решает вопрос радикально: передает долг инкассо-фирме, которая найдет способ вытряхнуть деньги из неплательщика.

В ответ на наш запрос директор по маркетингу сети MyFitnes Марика Мясак сказала, что такие проблемы клуб решает персонально, поэтому комментировать историю конкретного читателя клуб не может исходя из Закона о защите данных. «Но мы можем заверить, что MyFitness в случае, если происходит что-то экстраординарное, применяет индивидуальный подход. Члены клуба всегда могут обратиться к заведующему клубом или руководителю по отношениям с клиентами, чтобы найти решение, удовлетворяющее обе стороны».