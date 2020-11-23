Членский взнос в MyFitness придется платить, даже если член клуба умер?

Клиент MyFitness на несколько месяцев был отрезан от внешнего мира, а когда получил доступ к средствам связи, узнал, что задолжал спортклубу, в который в это время, естественно, не ходил, и его дело уже передано инкассо-фирме.
«Я ходил в спортзал сети MyFitness, платил месячный взнос. Так получилось, что в мае я попал в тюрьму, а в октябре, после освобождения, обнаружил, что спортклуб уже обратился в инкассо-фирму и с меня требуют солидный долг», - рассказал Rus.Postimees читатель. По его словам, узнав, что на него натравили инкассо, он тут же связался с клубом, объяснил ситуацию: во время отбывания наказания он не мог читать свою почту, не мог и оплачивать счета: «Я был готов предотавить им и справку об освобождении, но мне ответили, что это условия договора, который я подписал, и все вопросы теперь нужно решать с инкассо.
Читатель признался, что не читал договор во время его подписания. Он был уверен, что никаких счетов клуб не будет ему предъявлять – он же не ходил в спортзал и, соответственно, не регистрировался там. Более того, он может доказать, что не скрывался и не прятался, причины его молчания объективные.
В этой ситуации можно сказать: «Нечего совершать преступления». Однако попасть в такую ловушку сегодня может кто угодно. Многие поставщики услуг предлагают договоры с фиксированной платой. Как правило, никто не смотрит на графу, в которой сказано, что поставщика не волнует, пользуетесь вы услугой или нет. Есть фиксированная плата, которая, как правило, меньше, чем если покупать услугу «поштучно». Так что, пожалуйста, платите. Многие и платят, пока не оказываются в ситуации, когда сделать этого они не могут.
Тюрьма – лишь один из вариантов. Но человек может попасть в аварию, заболеть Covid-19, любой другой болезнью и на месяц-другой оказаться в больничной палате в бессознательном или полусознательном состоянии. Он не сможет читать почту, не сможет отвечать на письма и платить. Или оказался человек в ловушке где-нибудь за границей – без денег и связи. Ему нужно решать вопрос, как выбираться, а не искать деньги, чтобы заплатить за спортзал или парковку в центре города, которыми он не пользуется. А поставщик ждет месячного взноса, указанного в подписанном договоре, и считает это растущим долгом, игнорированием писем и, конечно же, решает вопрос радикально: передает долг инкассо-фирме, которая найдет способ вытряхнуть деньги из неплательщика.
В ответ на наш запрос директор по маркетингу сети MyFitnes Марика Мясак сказала, что такие проблемы клуб решает персонально, поэтому комментировать историю конкретного читателя клуб не может исходя из Закона о защите данных. «Но мы можем заверить, что MyFitness в случае, если происходит что-то экстраординарное, применяет индивидуальный подход. Члены клуба всегда могут обратиться к заведующему клубом или руководителю по отношениям с клиентами, чтобы найти решение, удовлетворяющее обе стороны».
Она объяснила, что в клубе есть общие условия, с которыми все члены, подписывающие договор, должны ознакомиться: «Но, как я уже сказала, в своих отношениях с клиентами мы очень открыты и в каждой ситуации ищем исключения, как и в случае с данным клиентом».
Далее Мясак привела пункты договора, на которые должен был обратить внимание наш читатель и о которых должно быть известно всем членам MyFitness:
«7.3 Неполучение счета ни в каком случае не освобождает члена клуба от обязанности платить взнос, поскольку размер платы для члена является ожидаемым и член клуба должен знать о размере платы исходя из договора и его частей. Производя оплату на основании услуги постоянных э-платежей, член клуба должен обеспечить к обозначенному дню наличие достаточной суммы и действующего договора э-платежей в пользу клуба.
7.4 В случае, если из-за недостаточной информированности член клуба не может выполнить любое исходящее из договора обязательство по платежам, он обязан, прежде всего, найти информацию на сайте клуба в интернете, или как можно быстрее обратиться за недостающей ему информацией в клуб.
Условия договора определяют, что плата членского взноса обязательна вне зависимости от того, посещается клуб фактически или нет. MyFitness выставляет счета на месячную плату, исходя из срока действия договора».
И хотя договор обязывает члена клуба платить в любом случае, нашему читателю после обращения Rus.Postimees все же пошли навстречу: «Мне предложили заплатить за два месяца и пообещали отозвать требование из инкассо. Я согласился», - сообщил он.