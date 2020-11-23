Еврокомиссия возбудила относительно Эстонии дело о нарушении

Еврокомиссия возбудила дело о нарушении относительно 23 государств-членов и Соединенного Королевства, в которых не вступили в силу новые правила, регулирующие в масштабах ЕС координацию аудиовизуальных средств массовой информации, включая традиционные телетрансляции, заказные услуги и платформы обмена видео.

Крайний срок для вноса пересмотренной директивы об аудиовизуальных медиауслугах в национальное законодательство истек 19 сентября, но пока только Дания, Венгрия, Нидерланды и Швеция уведомили, что переняли директиву в государственное законодательство.

Таким образом, комиссия направила напоминание Бельгии, Болгарии, Чешской Республике, Германии, Эстонии, Ирландии, Греции, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Кипру, Латвии, Литве, Люксембургу, Мальте, Австрии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Соединенному Королевству с просьбой предоставить дополнительную информацию. На ответ предоставлено два месяца.

Ведущий вице-президент Маргрет Вестагер сказала, что рекомендуется ввести правила, подходящие для цифровой эпохи, такие как директива об аудиовизуальных медиа-услугах. «Это важное достижение, которое способствует культурному разнообразию аудиовизуальных медиауслуг. Оно направлено на обеспечение равных условий для всех участников медиарынка, лучшую защиту детей и потребителей в доступе к аудиовизуальному контенту, а также большее разнообразие платформ видео по запросу и более справедливый аудиовизуальный ландшафт".

Комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сказал, что необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы новые аудиовизуальные правила применялись во всех государствах-членах без дальнейших задержек. «Платформы для обмена видео, такие как YouTube, Facebook и Instagram обязаны действовать ответственно. Такие платформы, как Netflix, Amazon Prime или Apple TV должны способствовать продвижению европейского аудиовизуального производства, как это уже давно сделали европейские вещательные компании. Государствам-членам необходимо срочно активизировать свои действия. заключается в обеспечении того, чтобы аудиовизуальная среда вокруг нас ежедневно была справедливой, безопасной и разнообразной».

Действующая директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах регулирует координацию национального законодательства в отношении аудиовизуальных медиауслуг, включая традиционные телевизионные трансляции, услуги по запросу и платформы для обмена видео на территории ЕС. Однако менее чем за десять лет медиа-ландшафт существенно изменился. Миллионы европейцев, особенно молодежь, смотрят контент в интернете, подписываются на него и используют для его просмотра различные мобильные устройства. В свете этих новых событий в мае 2016 года комиссия представила предложение о внесении поправок в директиву об аудиовизуальных услугах мультимедиа, которая включает новый подход к онлайн-платформам для распространения аудиовизуального контента. Европейский парламент и Совет достигли политического соглашения по пересмотренным правилам в июне 2018 года и одобрили их в ноябре 2018 года.