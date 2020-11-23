Активизировались пиратские такси: они наживаются на доверчивости пожилых у таллиннской больницы

Схема довольна проста: пожилой человек выходит из здания глазной клиники на Рави, 18 и ждет заказанного такси или своего родственника на углу у отделения экстренной помощи. После операции или процедур человек плохо видит, перенервничал, устал. Тут подъезжает некто и говорит «садись!». На расспросы пожилого человека нечестный водитель выдумывает какое-то убедительное объяснение, почему что приехал он, а не тот, кого ждали.

«Водитель не смог», «та машина сломалась», «диспетчер напутал», «ваш сын не может вас забрать и вызвал такси», - звучат совершенно разные слова. Поскольку движение там одностороннее, а поток машин постоянный, в силу стресса, проблем со зрением и доверчивости пожилые люди садятся в автомобиль. К счастью, до места назначения их довозят в целости и сохранности, вот только счет выставляют немаленький — от 25 евро и выше.

В группе EZ-дуны пользователями Facebook было описано шесть подобных историй. Они отмечают, что автомобиль не оборудован плафоном, а чек водитель не выдает, платить можно только наличными. Их родственники, ставшие жертвами обмана, помнят плохо либо не помнят совсем, как выглядели автомобиль и водитель.

Недовольны ситуацией и представители официально зарегистрированных таксофирм. Представитель Amigo Takso Игорь (фамилия редакции известна) подтвердил, что проблема есть. По его словам, в день только у их фирмы крадут подобным образом около трех клиентов, именно по адресу Рави, 18. «Коллеги из других таксофирм тоже сталкиваются с этим», - говорит он. И хотя диспетчеры уже стали предупреждать клиентов об опасности, случаи обмана всё равно продолжаются.

«Пожилые люди выходят после операций на глаза, едва видят и садятся в первый попавшийся автомобиль. Приезжают наши таксисты, а клиента уже нет. Диспетчер пытается дозвониться до клиента, но это не всегда выходит, часто люди отключают звук на телефоне перед операцией и забывают его потом включить. Недавно был случай, когда диспетчер другой таксофирмы дозвонился до старушки, которая села не в ту машину, а этот "таксист" выхватил телефон и сказал "не звоните сюда больше, нам такси не нужно", - рассказывает Игорь.

Некоторые жертвы, по его словам, отмечают, что таксист знал их имя или номер такси, которое должно было приехать, поэтому они поверили ему. Игорь объясняет, что узнать такие детали очень просто: пока клиент стоит на улице и вызывает по телефону такси, рядом может стоять неприметный человек, который будет внимательно его слушивать. При заказе клиент произносит свое имя или повторяет за диспетчером номер регистрационного знака.