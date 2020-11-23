Предупредите близких: в Таллинне нечестные таксисты наживаются на доверчивости людей

Видимо, в условиях кризиса и спада туристического потока активизировались пиратские такси или банковщики — действующие нечестным путем таксисты, которые наживаются на доверчивости пожилых людей. Пользователи Facebook сообщили, что несколько подобных случаев было замечено у глазной клиники по адресу Рави, 18 в Таллинне, где жертвами обмана стали их пожилые родственники. В таксофирме же говорят, что каждую неделю происходят десятки подобных случаев.
Схема довольна проста: пожилой человек выходит из здания глазной клиники на Рави, 18 и ждет заказанного такси или своего родственника на углу у отделения экстренной помощи. После операции или процедур человек плохо видит, перенервничал, устал. Тут подъезжает некто и говорит «садись!». На расспросы пожилого человека нечестный водитель выдумывает какое-то убедительное объяснение, почему что приехал он, а не тот, кого ждали.
«Водитель не смог», «та машина сломалась», «диспетчер напутал», «ваш сын не может вас забрать и вызвал такси», - звучат совершенно разные слова. Поскольку движение там одностороннее, а поток машин постоянный, в силу стресса, проблем со зрением и доверчивости пожилые люди садятся в автомобиль. К счастью, до места назначения их довозят в целости и сохранности, вот только счет выставляют немаленький — от 25 евро и выше.
В группе EZ-дуны пользователями Facebook было описано шесть подобных историй. Они отмечают, что автомобиль не оборудован плафоном, а чек водитель не выдает, платить можно только наличными. Их родственники, ставшие жертвами обмана, помнят плохо либо не помнят совсем, как выглядели автомобиль и водитель.
Недовольны ситуацией и представители официально зарегистрированных таксофирм. Представитель Amigo Takso Игорь (фамилия редакции известна) подтвердил, что проблема есть. По его словам, в день только у их фирмы крадут подобным образом около трех клиентов, именно по адресу Рави, 18. «Коллеги из других таксофирм тоже сталкиваются с этим», - говорит он. И хотя диспетчеры уже стали предупреждать клиентов об опасности, случаи обмана всё равно продолжаются.
«Пожилые люди выходят после операций на глаза, едва видят и садятся в первый попавшийся автомобиль. Приезжают наши таксисты, а клиента уже нет. Диспетчер пытается дозвониться до клиента, но это не всегда выходит, часто люди отключают звук на телефоне перед операцией и забывают его потом включить. Недавно был случай, когда диспетчер другой таксофирмы дозвонился до старушки, которая села не в ту машину, а этот "таксист" выхватил телефон и сказал "не звоните сюда больше, нам такси не нужно", - рассказывает Игорь.
Некоторые жертвы, по его словам, отмечают, что таксист знал их имя или номер такси, которое должно было приехать, поэтому они поверили ему. Игорь объясняет, что узнать такие детали очень просто: пока клиент стоит на улице и вызывает по телефону такси, рядом может стоять неприметный человек, который будет внимательно его слушивать. При заказе клиент произносит свое имя или повторяет за диспетчером номер регистрационного знака.
Если вы или ваш близкий стали жертвой подобной схемы, крайне важно обратиться в Муниципальную полицию и написать заявление, отмечают в МуПо. Более того, если водитель не может выдать вам чек за услугу (если речь не идет о таксоприложении), вы имеете право не платить и покинуть автомобиль. На месте можно вызвать полицию по телефону 112 или МуПо по телефону 14 410.
Ни в коем случае нельзя садиться в автомобиль, который вызвал у вас подозрение. Помните, у настоящего такси всегда есть таксометр.
Как обезопасить себя и близких
«Мы годами объясняем: пожалуйста, перед тем, как сесть в автомобиль, убедитесь, что вы имеете дело именно с нужным такси, ознакомьтесь с прейскурантом или спросите примерную стоимость поездки. В случае таксоприложения нужно проверить, есть ли у водителя карта обслуживания и карта на транспортное средство — их наличие можно увидеть, когда делаешь заказ», - говорит инспектор МуПо Александр Кукк.
Учитывая, что чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди, инспекторы МуПо советуют найти проверенную фирму или определенного водителя, услугами которого предполагается воспользоваться. В любом случае пожилые люди нечасто пользуются такси, поэтому лучше всего найти какого-то определенного человека, которого клиент будет знать в лицо.
Как написать заявление?
Человек может отослать заявление как по э-почте (mupo@tallinnlv.ee), так и написать его на месте в департаменте МуПо (Палдиски-маантеэ, 48а).
По возможности нужно изложить как можно более точное описание случившего и предъявить доказательства — чек, фото или видео автомобиля, номер регистрационного знака, имя водителя и пр. Чем более детальным будет заявление, тем лучше.
«Дело возбуждается на основании не каждого поступившего к нам заявления, - отмечают в МуПо. - Бывает довольно много случаев, когда клиент не ознакомился с прейскурантом заранее и по прибытии в место назначения недоволен. А в ходе проверки выясняется, что всё было правильно».
Время работы МуПо и контакты можно найти здесь.