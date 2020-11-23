Кадай о ношении масок: нет смысла вводить ограничения, которые сложно контролировать

Кадай отметил, что контролировать соблюдение таких ограничений сложно, поскольку здесь всегда есть место для интерпретации, и это налагает тяжелое административное бремя на государство.

«Если мы теперь подумаем о тех несчастных контролерах, которым придется выяснять на месте, например, есть ли у человека медицинские противопоказания к ношению маски или старше ли ребенок 12 лет. Это ситуации, которых государство могло бы избежать», - сказал он, пояснив, что это важно, чтобы не появилась эта колоссальная административная нагрузка - жалобы, запросы.