Кадай о ношении масок: нет смысла вводить ограничения, которые сложно контролировать

По мнению бывшего руководителя отделения неотложной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, государство не должно вводить на касающееся здоровья поведение людей строгие ограничения, которые трудно контролировать, передает Rus.ERR.
«Я считаю неправильным, что государство ставит своим приоритетом регулировать касающееся здоровья поведение людей и контролировать его», - сказал Кадай в передаче Uudis+ на Vikerraadio.
Кадай отметил, что контролировать соблюдение таких ограничений сложно, поскольку здесь всегда есть место для интерпретации, и это налагает тяжелое административное бремя на государство.
«Если мы теперь подумаем о тех несчастных контролерах, которым придется выяснять на месте, например, есть ли у человека медицинские противопоказания к ношению маски или старше ли ребенок 12 лет. Это ситуации, которых государство могло бы избежать», - сказал он, пояснив, что это важно, чтобы не появилась эта колоссальная административная нагрузка - жалобы, запросы.