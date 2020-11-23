Несчастный случай или умышленное убийство? Братья-близнецы предстали перед судом

На вступительном заседании не было споров о том, кто стрелял и кому принадлежит ружье, из которого был сделан роковой выстрел. Как прокурор Татьяна Тамм, так и защитники братьев-близнецов заявляют, что ружье в момент выстрела было в руках Тео Варблане. Выстрел он сделал из двуствольного ружья своего брата Рихо Вырблане.

Прокуратура обвиняет Тео в умышленном убийстве, а Рихо — в небрежном хранении оружия. Оба обвиняемых не признают себя виновными.

Несчастный случай или нет

Защитники братьев-близнецов уточнили, что на протяжении всего процесса будет вестись спор, идет ли речь об умышленном убийстве или 12 мая вечером в Неэмискюла на хуторе Кууди произошел заслуживающий сожаления несчастный случай. Разница в статье и наказании: если за умышленное убийство суд может приговорить к тюремному заключению от шести до 15 лет, то за причинение смерти по неосторожности грозит только до трех лет тюрьмы.

На вступительном заседании выяснилось, что потерпевший был другом братьев. Также установлено, что все трое любили выпить и в тот день также распивали алкогольные напитки. Доказательства подтвердили, что в тот день на даче Варблане в Неэмискюла были только они втроем.

Прокурор Татьяна Тамм в своей вступительной речи сказала, что все трое во дворе хутору Кууди употребляли алкоголь, и в какой-то момент Рихо вместе с другом пошли в дом, а Тео остался во дворе. Первым во двор из дома вышел 59-летний потерпевший, тут же раздался выстрел и пуля угодила ему в район сердца. Ранение было настолько серьезным, что пострадавший скончался на месте.

Потерял разрешение на оружие

После этого во двор выскочил Рихо Варблане, который по телефону связался с родственниками. После звонка Рихо родственники позвонили в Центр тревоги, когда узнали от него, что в летнем доме Варблане произошел несчастный случай и что кто-то был ранен из ружья. После этого на место происшествия приехали скорая и полиция. Поскольку у мужчин было оружие, было задействовано и спецподразделение K-komando.

Свидетели рассказали, что во время вечеринок и братья Вырблане, и погибший вели себя мирно и не порывались под воздействием алкоголя ссориться. По словам свидетелей, обвиняемый в убийстве Тео Варблане в состоянии алкогольного опьянения скорее держался особняком, но был спокоен.

Из братьев разрешение на оружие есть только у Рихо Варблане, который часто ходил на охоту. Когда-то было разрешение на оружие и у Тео, но он его лишился из-за нарушений. Тео Варблане неоднократно попадался пьяным за рулем, поэтому он потерял право и на владение огнестрельным оружием.

Обвиняемый в убийстве Тео сейчас находится за решеткой, другой брат Рихо — на свободе.