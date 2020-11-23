Теперь официально: в Эстонии вводят дополнительные ограничения

Кроме того, предусмотрено, что за пределами зоны со стационарными посадочными местами люди могут передвигаться вместо групп из десяти человек в соответствии с правилом 2+2. Это означает, что в местах общего пользования, таких как гардеробы и фойе, следует передвигаться максимум подвое, соблюдая при этом двухметровую дистанцию. Эти ограничения не распространяются на перемещающиеся вместе семьи, а также в тех случаях, когда это условие невозможно выполнить по разумным причинам.

В соответствии с общегосударственным обязательством, которое касается ношения маски, маску следует носить и в этих общественных местах, исключение составляют описанные выше случаи.

Ограничение вступит в силу позже, чем другие меры, чтобы учреждения по организации зрелищных мероприятий и другие организаторы мероприятий со стационарными посадочными местами смогли провести необходимые приготовления для реализации распоряжений.

Общественный транспорт

Следует носить маски или прикрывать нос и рот. По возможности нужно держаться от других людей на расстоянии в два метра.

Спортивные соревнования

Организатор спортивных мероприятий должен обеспечиваться рассредоточение людей и в закрытых помещениях до 50 процентов заполняемости. Максимальное количество участников мероприятия в закрытом помещении не может превышать 250 человек и на открытом воздухе - не более 500 человек. Зрители должны носить маску в помещениях.

Ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Общественные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви

С 28 ноября в помещениях культурных организаций, в том числе и тех, в залах которых имеются стационарные посадочные места (театры, кино, концертные площадки), а также в церквях, для публичных мероприятий (в том числе конференций), публичных собраний и развлекательной деятельности (за исключением детских игровых комнат) начнет действовать требование максимально 50-процентной заполняемости.

Во всех вышеперечисленных местах необходимо носить маску или прикрывать нос и рот, исключение составляют описанные выше случаи.

В помещениях со стационарными посадочными местами число участников общественных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях – не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом – не более 500. К детским комнатам предельное количество участников не применяется.

Кроме того, предусмотрено, что за пределами зоны со стационарными посадочными местами люди могут передвигаться вместо групп из десяти человек в соответствии с правилом 2+2.

В соответствии с общегосударственным обязательством, которое касается ношения маски, маску следует носить и в этих общественных помещениях, исключение составляют описанные выше случаи.

Ограничение вступит в силу позже, чем другие меры, чтобы учреждения по организации зрелищных мероприятий и другие организаторы мероприятий со стационарными посадочными местами смогли провести необходимые приготовления для реализации распоряжений.

Образование и деятельность по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях

Размер одной группы будет ограничен 10 учащимися. Организатор должен обеспечить, чтобы различные группы не пересекались.

Необходимо учитывать также общегосударственное ограничение в отношении обязанности носить маски и прикрывать нос и рот, что не распространяется на детей младше 12 лет и в отношении чего также действуют все выше перечисленные исключения, в том числе ситуации, когда ношение масок невозможно из-за характера деятельности или работы.

Предметы общего пользования необходимо дезинфицировать после каждого использования; поставщик услуг должен обеспечивать наличие дезинфицирующего средства и исполнение требования по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Ни одно из названных ограничений не распространяется на курсы повышения квалификации, которые связаны с военной обороной страны, чтобы обеспечить проведение запланированных в рамках военного сотрудничества учений военнослужащих Сил обороны, союзников и находящихся в Эстонии иностранных подразделений.

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Регуляцию дистанционного обучения в школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа разрабатывает Департамент здоровья совместно с Министерством образования и науки.

В случае несоблюдения ограничений по предотвращению распространения вируса государство вправе применить меры административного принуждения. Максимальный размер штрафа составляет 9600 евро, который может взиматься повторно. Цель штрафа - обязать должным образом соблюдать установленные в распоряжении требования, меры и ограничения.