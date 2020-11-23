Теперь официально: в Эстонии вводят дополнительные ограничения
Правительство сегодня на э-заседании одобрило дополнительные ограничения, необходимые для предотвращения распространения коронавируса, чтобы защитить здоровье и жизни населения Эстонии, а также предотвратить перегрузку медицинской системы.
Распоряжение вступает в силу с завтрашнего числа, 24 ноября. Ограничения, которые касаются стационарных посадочных мест при проведении в помещениях собраний, мероприятий и развлекательной деятельности, начнут действовать с субботы, 28 ноября. Ограничения будут пересматривать каждые две недели.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, уровень заражения в Эстонии остается высоким и коронавирус угрожает нам везде. «Без дополнительных ограничений наша система здравоохранения может перегрузиться. Под угрозой также нормальное функционирование других областей, - отметил он. - Цель ограничений — сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни». Премьер-министр добавил, что поэтому правительство не вводит никаких абсолютных ограничений и не закрывает полностью ни одно учреждение.
Новые ограничения поддерживают Департамент здоровья и консультирующие правительство ученые.
Действующие по всей Эстонии правила
Обязанность носить маску или закрывать рот и нос в публичных помещениях
Будет введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте и на предприятиях обслуживания.
Данное обязательство не распространяется на детей младше 12 лет или ситуации, когда ношение маски невозможно по медицинским причинам, особым потребностям, из-за характера работы или деятельности, или по другой существенной причине.
Публичное помещение - это помещение, предназначенное для общественного пользования, в которое может войти любой желающий, независимо, например, от требования предварительной регистрации; это место, где передвигается множество людей, которые не контактируют друг с другом на ежедневной основе. Общественный транспорт также считается публичным помещением.
Правило 2+2 будет расширено на все публичные помещения
Во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться только по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум в два метра.
Помимо прочего теперь это касается также, например, банковских контор, музеев, выставок, парикмахерских и салонов красоты и других подобных мест, но также в водных центрах, бассейнах, саунах. Ограничение не действует на передвигающуюся вместе семью или в том случае, если это требование невозможно выполнить, например, в случае большого количества пассажиров в общественном транспорте, где в дополнение к соблюдению максимально возможной дистанции также надо носить маски.
В заведениях общепита и развлекательных по-прежнему остается в силе правило 10+2. Это правило означает, что одной компанией могут собираться не более 10 человек, придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее двух метров. Вышеперечисленные ограничения не распространяются на членов одной семьи и случаи, когда выполнение этого условия невозможно выполнить по разумным причинам.
Общественные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви
С 28 ноября число участников общественных мероприятий будет снижено. В помещениях со стационарными посадочными местами число участников общественных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях – не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом – не более 500. К детским комнатам предельное количество участников не применяется.
Кроме того, предусмотрено, что за пределами зоны со стационарными посадочными местами люди могут передвигаться вместо групп из десяти человек в соответствии с правилом 2+2. Это означает, что в местах общего пользования, таких как гардеробы и фойе, следует передвигаться максимум подвое, соблюдая при этом двухметровую дистанцию. Эти ограничения не распространяются на перемещающиеся вместе семьи, а также в тех случаях, когда это условие невозможно выполнить по разумным причинам.
В соответствии с общегосударственным обязательством, которое касается ношения маски, маску следует носить и в этих общественных местах, исключение составляют описанные выше случаи.
Ограничение вступит в силу позже, чем другие меры, чтобы учреждения по организации зрелищных мероприятий и другие организаторы мероприятий со стационарными посадочными местами смогли провести необходимые приготовления для реализации распоряжений.
Общественный транспорт
Следует носить маски или прикрывать нос и рот. По возможности нужно держаться от других людей на расстоянии в два метра.
Спортивные соревнования
Организатор спортивных мероприятий должен обеспечиваться рассредоточение людей и в закрытых помещениях до 50 процентов заполняемости. Максимальное количество участников мероприятия в закрытом помещении не может превышать 250 человек и на открытом воздухе - не более 500 человек. Зрители должны носить маску в помещениях.
Ограничения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Общественные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви
С 28 ноября в помещениях культурных организаций, в том числе и тех, в залах которых имеются стационарные посадочные места (театры, кино, концертные площадки), а также в церквях, для публичных мероприятий (в том числе конференций), публичных собраний и развлекательной деятельности (за исключением детских игровых комнат) начнет действовать требование максимально 50-процентной заполняемости.
Во всех вышеперечисленных местах необходимо носить маску или прикрывать нос и рот, исключение составляют описанные выше случаи.
В помещениях со стационарными посадочными местами число участников общественных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях – не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом – не более 500. К детским комнатам предельное количество участников не применяется.
Кроме того, предусмотрено, что за пределами зоны со стационарными посадочными местами люди могут передвигаться вместо групп из десяти человек в соответствии с правилом 2+2.
В соответствии с общегосударственным обязательством, которое касается ношения маски, маску следует носить и в этих общественных помещениях, исключение составляют описанные выше случаи.
Ограничение вступит в силу позже, чем другие меры, чтобы учреждения по организации зрелищных мероприятий и другие организаторы мероприятий со стационарными посадочными местами смогли провести необходимые приготовления для реализации распоряжений.
Образование и деятельность по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях
Размер одной группы будет ограничен 10 учащимися. Организатор должен обеспечить, чтобы различные группы не пересекались.
Необходимо учитывать также общегосударственное ограничение в отношении обязанности носить маски и прикрывать нос и рот, что не распространяется на детей младше 12 лет и в отношении чего также действуют все выше перечисленные исключения, в том числе ситуации, когда ношение масок невозможно из-за характера деятельности или работы.
Предметы общего пользования необходимо дезинфицировать после каждого использования; поставщик услуг должен обеспечивать наличие дезинфицирующего средства и исполнение требования по дезинфицированию в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.
Ни одно из названных ограничений не распространяется на курсы повышения квалификации, которые связаны с военной обороной страны, чтобы обеспечить проведение запланированных в рамках военного сотрудничества учений военнослужащих Сил обороны, союзников и находящихся в Эстонии иностранных подразделений.
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Регуляцию дистанционного обучения в школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа разрабатывает Департамент здоровья совместно с Министерством образования и науки.
В случае несоблюдения ограничений по предотвращению распространения вируса государство вправе применить меры административного принуждения. Максимальный размер штрафа составляет 9600 евро, который может взиматься повторно. Цель штрафа - обязать должным образом соблюдать установленные в распоряжении требования, меры и ограничения.
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