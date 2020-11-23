Видео ⟩ «Он не нападал на прессу»: Ратас выступил в защиту Райво Аэга

«Использовал ли Райво Аэг свое положение для нападения на журналистику? Нет. То, что министр юстиции поднимает этот вопрос, связанный с наблюдением… Он никогда не говорил, что он давал распоряжение. Он и не может давать подобных распоряжений прокуратуре — проверять свободную прессу, - заявил Ратас. - У меня никогда не было ощущения, что он использовал свое положение для этого».

«Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра», - сказал Ратас.

На прошлой неделе министр юстиции Райво Аэг публично зачитал пункт закона, по которому прокуратура могла бы предъявить обвинение журналистам, разоблачившим Майлис Репс, которая использовала служебный автомобиль в личных целях, и отправил генпрокурору страны текстовое сообщение, чтобы прокуратура расследовала возможное нарушение СМИ.

Союз медиапредприятий Эстонии направил открытое обращение к премьер-министру Юри Ратасу, в котором осуждает нападение министра юстиции на Õhtuleht, и требует от премьер-министра пояснений.