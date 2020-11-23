Видео ⟩ «Он не нападал на прессу»: Ратас выступил в защиту Райво Аэга

Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) заявил сегодня, министр юстиции Райво Аэг ("Отечество") не использовал свое положение, чтобы напасть на журналистику.
«Использовал ли Райво Аэг свое положение для нападения на журналистику? Нет. То, что министр юстиции поднимает этот вопрос, связанный с наблюдением… Он никогда не говорил, что он давал распоряжение. Он и не может давать подобных распоряжений прокуратуре — проверять свободную прессу, - заявил Ратас. - У меня никогда не было ощущения, что он использовал свое положение для этого».
«Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра», - сказал Ратас.
На прошлой неделе министр юстиции Райво Аэг публично зачитал пункт закона, по которому прокуратура могла бы предъявить обвинение журналистам, разоблачившим Майлис Репс, которая использовала служебный автомобиль в личных целях, и отправил генпрокурору страны текстовое сообщение, чтобы прокуратура расследовала возможное нарушение СМИ.
Союз медиапредприятий Эстонии направил открытое обращение к премьер-министру Юри Ратасу, в котором осуждает нападение министра юстиции на Õhtuleht, и требует от премьер-министра пояснений.
«Как вы знаете, роль СМИ – проверять, как действуют те, кто принимает политические решения, и задавать им относящиеся к их работе вопросы. В вашем кабинете министр юстиции (!) угрожает предъявлением обвинений журналистам, осуществляющим эту функцию. Как пишет Õhtuleht, они не боялись перед публикацией этой статьи и не боятся сейчас, они доверяют эстонским правозащитным органам, относятся к их трудной работе с крайним уважением. Как и все другие медиакомпании Эстонии», - пояснил союз.