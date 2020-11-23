Пн, 23.11.2020
Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру/ Мартин Мельдер
Мартин Мельдер
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  • Эстония
  • Ограничения по числу посетителей в театрах и кинотеатрах начнут действовать с 28 ноября

Ограничения по числу посетителей в театрах и кинотеатрах начнут действовать с 28 ноября

Зрители на PÖFF.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

С 28 ноября начнут действовать дополнительные ограничения в театрах, кинотеатрах и концертных залах. В Харьюмаа (в том числе и в Таллинне) и Ида-Вирумаа начнет действовать правило 50-процентной заполняемости. Максимальное количество участников мероприятий в помещениях при наличии стационарных посадочных мест - 400, пишет Rus.ERR.

Министр культуры Тынис Лукас подтвердил ERR, что правительство решило ввести ограничения в театрах и кинотеатрах с 28 ноября.

"Учитывая высокие показатели заболеваемости в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в этих уездах к требованию о максимально возможных 400 человек добавляется еще и 50-процентное ограничение по заполняемости зала", - сказал Лукас.

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