Ограничения по числу посетителей в театрах и кинотеатрах начнут действовать с 28 ноября

С 28 ноября начнут действовать дополнительные ограничения в театрах, кинотеатрах и концертных залах. В Харьюмаа (в том числе и в Таллинне) и Ида-Вирумаа начнет действовать правило 50-процентной заполняемости. Максимальное количество участников мероприятий в помещениях при наличии стационарных посадочных мест - 400, пишет Rus.ERR.
Министр культуры Тынис Лукас подтвердил ERR, что правительство решило ввести ограничения в театрах и кинотеатрах с 28 ноября.
"Учитывая высокие показатели заболеваемости в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, в этих уездах к требованию о максимально возможных 400 человек добавляется еще и 50-процентное ограничение по заполняемости зала", - сказал Лукас.