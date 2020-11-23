Ограничения по числу посетителей в театрах и кинотеатрах начнут действовать с 28 ноября

С 28 ноября начнут действовать дополнительные ограничения в театрах, кинотеатрах и концертных залах. В Харьюмаа (в том числе и в Таллинне) и Ида-Вирумаа начнет действовать правило 50-процентной заполняемости. Максимальное количество участников мероприятий в помещениях при наличии стационарных посадочных мест - 400, пишет Rus.ERR.