В работе ID-карты, Mobiil-ID и Smart-ID возникнут перебои

В связи с плановыми работами по обслуживанию в работе ID-карты, Mobiil-ID и Smart-ID могут возникнуть перебои в ночь с четверга на пятницу, 27 ноября.
Работы начнутся 26 ноября и продлятся до трех часов утра 27 ноября, сообщил SK ID Solutions.
В промежутке с 23.00 до 00.00 могут возникнуть проблемы с изменением статуса сертификата документов ID1, изменении статуса сертификатов Mobiil-ID и Smart-ID, а также в использовании данных всех трех услуг, в том числе и в Литве.
С 00.00 до 00.30 использование Smart-ID прервется на срок до 30 минут.
Ремонтные работы необходимы для обеспечения работы и качества услуг. Компания SK ID Solutions приносит извинения за возможные неудобства.