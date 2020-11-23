Мэр Таллинна ходатайствует о возможности контактного обучения для гимназистов

«Переход на дистанционное обучение всячески обоснован, однако, с моей точки зрения, мы должны сохранять определенную гибкость в организации учебного процесса с целью обеспечения должного качества обучения в гимназической ступени», - отметил мэр Михаил Кылварт в своем письме к министру социальных дел Танелю Кийку и к исполняющему обязанности министра образования и науки Таави Аасу.

«Поскольку весенний опыт показал, что дистанционная форма обучения подходит не всем ученикам, нам следовало бы сохранить возможность проведения учебной работы в очной форме исходя из потребностей учеников гимназической ступени обучения, чтобы избежать негативного воздействия дистанционного обучения на результаты учебы. Проведение в небольшом объеме очных занятий на фоне дистанционного обучения позволило бы сохранить число контактов на низком уровне и рассредоточить гимназистов в помещении школы, сохранив при этом прямой контакт с учениками, столь необходимый для поддержки качества обучения», - сказал Кылварт.

Город намерен снабдить таллиннских гимназистов многоразовыми масками, а учителей – средствами индивидуальной защиты.