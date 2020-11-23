Белорусская автокефальная православная церковь предала Лукашенко анафеме

Архиепископ БАПЦ Святослав обвинил Лукашенко в "кровавых расправах над мирным населением на улицах и в тюрьмах" в Минске и других городах страны и призвал "тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам", передает DW.

В заявлении отмечается, что насилие в Беларуси совершается "при поддержке восточного соседа Беларуси, который называет себя "православным" и "старшим братом", и что "весь цивилизованный мир поддерживает борьбу белорусского народа за свои права".

Что такое БАПЦ

Белорусская автокефальная православная церковь - это религиозная организация белорусов, однако власти Беларуси отказывают ей в регистрации. По этой причине она не может получить от Константинополя статус канонической церкви. Поместные православные церкви Беларуси, в отличие от неканонических, ее не признают. Помимо Беларуси, у БАПЦ имеются приходы в США, Канаде, Австралии и Великобритании. Богослужения ведутся на белорусском языке.

БАПЦ также занимается культурно-просветительской, общественной, благотворительной деятельностью, помогает сохранить духовное наследие белорусов.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси уже более трех месяцев проходят массовые акции протеста и забастовки граждан, не согласных с итогами президентских выборов 9 августа. По официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий Беларусью с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые убеждены в подтасовке результатов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. При разгоне демонстрантов силовики многократно проявляли беспрецедентную жестокость. Между тем официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате разгонов.