Японцев в зимние месяцы согревают добрые слова, а что предпочитают жители Эстонии

«Окончательная цена тепла для клиента зависит от объема потребления – чем холоднее погода, тем сильнее топят и потребляют больше тепла. Однако стоит иметь в виду, что в двух одинаковых зданиях затраты могут отличаться, потому что помимо температуры наружного воздуха на потребление влияет состояние системы отопления дома, теплоизоляция здания, а также пожелание жителей в отношении уровня температуры в помещении – снижение температуры в помещении на один градус снижает расходы на отопление на 5%. Нельзя забывать, что объем потребления горячей воды также влияет на расход тепла, и чем сознательнее жители потребляет горячую воду, тем более оптимален расход тепла», - объяснила Ольга Петрова.

Выбор есть всегда

Если у жителей многоквартирных домов, несмотря новые тенденции, о которых выше сказал Эльвар Аласи, особого выбора нет, так как поставщик тепла часто бывает единственным в районе или городе, то у собственников частных домов возможностей гораздо больше. Тут вам и подключение к центральному отоплению, и использование собственных котлов, работающих на различных видах топлива, и установка электрического отопления или тепловых насосов. Как выбрать лучший вариант?

Представитель Kyte.ee OÜ Эльвар Аласи заявил, что все виды отопления - электрическое, масляное, центральное, газовое, дровяное, с помощью тепловых насосов «воздух-вода» и грунтовых тепловых насосов - имеют свои плюсы и минусы.

Однако при выборе типа отопления необходимо учитывать многие факторы. По словам Аласи, геотермальное отопление нельзя установить, где заблагорассудится: Северная Эстония и Сааремаа стоят на известняке, и там геотермальный контур отопления установить сложно. Для этой местности подойдет бурение скважины, но тогда цена установки системы отопления станет настолько высокой, что вложения окупятся только через 20-25 лет.

Аласи удивляется, почему в частном доме, находящемся в Таллинне рядом с магистральным газопроводом, желают установить тепловой насос «воздух-вода». «Установка и использова-ние газового отопления в данном случае были бы дешевле», - говорит он. Далеко не везде можно установить тепловой насос, так как современные насосы несовместимы со старыми чугунными батареями - новые насосы подходят только для низкотемпературных радиаторов.

Так что, по словам Аласи, единственное возможное решение для многоквартирных домов – это центральное отопление. Строить для каждой квартиры локальные системы отопления не имеет смысла, да и по закону это запрещено.

Поскольку рядом с многоквартирными домами, как правило, нет свободной земли, то геотермальное отопление там не может быть установлено. При установке теплового насоса «воздух-вода» в многоквартирном доме необходимо учитывать, что, вероятно, придется реконструировать всю электропроводку в доме, так как старая может не выдержать дополнительной нагрузки.