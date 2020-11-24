Японцев в зимние месяцы согревают добрые слова, а что предпочитают жители Эстонии

Да, японская пословица нам не очень подходит, мы в самом деле предпочитаем горячие радиаторы, теплый пол или весело потрескивающие дрова в камине. Тем более поздней осенью, когда медленно, но верно наступают холода.
В некоторых квартирных товариществах уже вовсю топят, в других домах экономят каждый цент и отопление включат только когда будет в самом деле холодно, или когда кто-то пожалуется на дискомфорт и сырость. Те из нас, кто могут работать дома, уже воспользовались этой возможностью, а это значит, что температура в жилом помещении будет иметь еще большее значение.
Путешествие тепла от котельной к радиатору
Рассмотрим несколько актуальных тем: как, собственно, работает система центрального отопления, откуда берутся цены на отопление, которые совсем не нравятся потребителям, а также – какое отопление лучше выбрать для частного дома, которые стали с началом пандемии очень популярными на рынке недвижимости.
Как работает современная система центрального отопления, рассказала Ольга Петрова, руководитель по маркетингу и коммуникации акционерного общества Utilitas, которое обеспечивает своих клиентов отоплением и горячей водой в семи городах Эстонии – Таллинне, Хаапсалу, Йыгева, Кейла, Кярдла, Рапла и Валга.
«Мы производим энергию на теплоэлектростанциях и котельных, работающих в основном на экологически чистом топливе - древесной щепе. Вырабатываемое тепло доставляется потребителям посредством воды: при сжигании топлива в теплоисточнике вода нагревается до высокой температуры и насосами направляется через теплосеть в теплоузлы клиентов. В теплоузле происходит процесс теплообмена, во время которого сетевая вода из теплопровода централизованного теплоснабжения Utilitas передает часть своего тепла воде системы отопления здания. Сетевая вода и вода домовой системы отопления не смешиваются: первая циркулирует только в трубопроводе сети централизованного теплоснабжения, а вторая - в замкнутой системе отопления здания», - объяснила Петрова.
Теплоузел, как правило, имеет два теплообменника: один нагревает воду системы отопления, а другой - водопроводную воду. В теплообменнике отопления вода домовой системы нагревается сетевой водой, после чего поступает по трубам в радиаторы. Многие радиаторы оснащены термостатами, которые автоматически поддерживают температуру в помещении на желаемом уровне. Водопроводная вода нагревается сетевой водой в теплообменнике воды. Нагретая в теплообменнике горячая вода поступает через систему горячего водоснабжения в краны жильцов.
«Если в доме установлен автоматизированный теплоузел, - продолжила Ольга Петрова, - он будет автоматически отапливать здание исходя из настроек, заданных клиентом и в зависимости от температуры наружного воздуха. Клиент центрального теплоснабжения не должен беспокоиться о покупке топлива, настройке котла или его обслуживании, ему остается лишь заботиться о системе отопления внутри дома и тепловом узле».
Крутим краны, строим котельные и утепляем дома
В дома, где по какой-то причине нет автоматизированного теплового узла, сетевая горячая вода также поступает из сети центрального теплоснабжения, но регулируется вручную представителем правления квартирного товарищества или управляющей компании. В этом случае сетевая вода центрального теплоснабжения поступает непосредственно в радиаторы, температуру которых потребитель сам регулировать не может. «Это менее гибкая система, но все еще есть небольшое количество домов, где она используется, и мы рекомендуем модернизировать теплоузел, это поможет оптимизировать затраты на тепло и повысить комфорт в квартирах», - посоветовала Ольга Петрова.
По словам представителя Kyte.ee OÜ Эльвара Аласи, недавно появилась техническая возможность строить котельные на сжиженном газе для многоквартирных и больших частных домов. «Цена на сжиженный природный газ в последние годы неуклонно снижается. Таким образом, можно построить полностью современную жидкостную или газовую котельную как в многоквартирном доме, так и в частном доме, если его площадь более 300 квадратных метров», - объяснил Аласи.
Известно, что если дом плохо утеплен, то на его обогрев уходит гораздо больше энергии, а следовательно, и денег членов квартирного товарищества. Инженер по теплоаудиту Вильяр Пуусепп сказал, что ему часто задают вопрос – сколько утеплителя нужно положить на внешние стены, чтобы достичь лучшего класса энергоэффективности? «Однако, отвечая на этот вопрос, мы обращаем внимание на совсем другие аспекты - такие, как утечки воздуха, система вентиляции и отопления», - отметил Пуусепп.
Мы за ценой не постоим?
Безусловно, плата за отопление, добавляющаяся к счету от квартирного товарищества в течение подряд нескольких месяцев, увеличивает расходы и периодически вызывает нарекания и гневные комментарии в социальных сетях. За формированием тарифов на отопление зорко следит Департамент конкуренции.
«Согласно Закону о централизованном отоплении, теплоснабжающее предприятие должно согласовать максимальную цену на тепло, которое оно продает потребителям, c Департаментом конкуренции. При утверждении цены департамент исходит из обоснованности понесенных затрат на производство и передачу тепла», - объяснила руководитель отдела по зарубежным и общественным связям Департамента конкуренции Маарья Уулитс.
Стоимость тепла должна быть рассчитана таким образом, чтобы обеспечить:
- покрытие необходимых эксплуатационных затрат, включая затраты на производство, распределение и продажу тепла;
- инвестиции для выполнения обязательств по эксплуатации и развитию;
- соблюдение экологических требований;
- соответствие требованиям качества и безопасности;
- разумную рентабельность.
«Цена на тепло в первую очередь зависит от объема продаж и используемого топлива. В случае меньшего объема продаж предельная цена проданного тепла будет выше, и наоборот. Например, ремонт зданий, установка солнечных батарей и так далее уменьшают объем продаж. Если 100% тепла производится в котельной, работающей на сланцевом масле или природном газе, цена будет значительно выше по сравнению с максимальной ценой тепла, производящегося в котельной, работающей на древесной щепе или торфе. Кроме того, на цену тепла влияют потери на трассе. В случае больших потерь на трассе используется больше топлива, а размер потерь зависит от технического состояния тепловых трасс. На цену тепла также влияют инвестиции в основной капитал. Таким образом, предельная цена тепла в каждой зоне сети различна», - сказала Уулитс.
С большой таблицей предельных цен в разных районах Эстонии можно ознакомиться на сайте Департамента конкуренции: https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/soojus/kooskolastatud-soojuse-piirhinnad.
Как отметила Маарья Уулитс, согласно закону, теплоснабжающее предприятие должно обнародовать максимальную цену на тепло по крайней мере за 30 дней до его вступления в силу.
«Окончательная цена тепла для клиента зависит от объема потребления – чем холоднее погода, тем сильнее топят и потребляют больше тепла. Однако стоит иметь в виду, что в двух одинаковых зданиях затраты могут отличаться, потому что помимо температуры наружного воздуха на потребление влияет состояние системы отопления дома, теплоизоляция здания, а также пожелание жителей в отношении уровня температуры в помещении – снижение температуры в помещении на один градус снижает расходы на отопление на 5%. Нельзя забывать, что объем потребления горячей воды также влияет на расход тепла, и чем сознательнее жители потребляет горячую воду, тем более оптимален расход тепла», - объяснила Ольга Петрова.
Выбор есть всегда
Если у жителей многоквартирных домов, несмотря новые тенденции, о которых выше сказал Эльвар Аласи, особого выбора нет, так как поставщик тепла часто бывает единственным в районе или городе, то у собственников частных домов возможностей гораздо больше. Тут вам и подключение к центральному отоплению, и использование собственных котлов, работающих на различных видах топлива, и установка электрического отопления или тепловых насосов. Как выбрать лучший вариант?
Однако при выборе типа отопления необходимо учитывать многие факторы. По словам Аласи, геотермальное отопление нельзя установить, где заблагорассудится: Северная Эстония и Сааремаа стоят на известняке, и там геотермальный контур отопления установить сложно. Для этой местности подойдет бурение скважины, но тогда цена установки системы отопления станет настолько высокой, что вложения окупятся только через 20-25 лет.
Аласи удивляется, почему в частном доме, находящемся в Таллинне рядом с магистральным газопроводом, желают установить тепловой насос «воздух-вода». «Установка и использова-ние газового отопления в данном случае были бы дешевле», - говорит он. Далеко не везде можно установить тепловой насос, так как современные насосы несовместимы со старыми чугунными батареями - новые насосы подходят только для низкотемпературных радиаторов.
Поскольку рядом с многоквартирными домами, как правило, нет свободной земли, то геотермальное отопление там не может быть установлено. При установке теплового насоса «воздух-вода» в многоквартирном доме необходимо учитывать, что, вероятно, придется реконструировать всю электропроводку в доме, так как старая может не выдержать дополнительной нагрузки.
Установка в квартирах отдельных тепловых насосов также проблематична. Лучше построить котельную для обогрева всего дома – это может быть газовая котельная, при наличии рядом газопровода, котельная на сжиженном газе или пеллетная котельная. Дровяные котельные в многоквартирных домах практически уже не устанавливают. Стоимость энергии, вырабатываемой дровяной или твердотопливной котельной, более выгодна, но, поскольку она требует большего ухода, конечным результатом является котельная на пеллетах. Это касается и частных домов, отметил Аласи.
Виды отопления по стоимости вырабатываемой ими тепловой энергии на 1 октября 2020 года
- геотермальный тепловой насос - 37 евро / Мвтч
- дровяной котел отопления - 41 евро / Мвтч
- пеллетное отопление - 48 евро / Мвтч
- газовое отопление - 52 евро / Мвтч
- воздушно-тепловой насос - 54 евро / МВтч
- тепловой насос «воздух-вода» - 59 евро / Мвтч
- масляное отопление - 95 евро / Мвтч
- электрическое отопление - 135 евро / Мвтч
Источник: Kyte.ee OÜ
Использование геотермального теплового насоса не обходится без относительно высокой стоимости установки. На дрова уходит в год на 100 евро меньше, чем на пеллеты, но нагрев пеллет полностью автоматический и более удобный: бак для пеллет необходимо наполнять в котельной несколько раз в месяц. Дрова необходимо добавлять в котел каждый день. Для хранения обоих видов топлива требуется много места, и котел необходимо время от времени чистить.
Годовое потребление тепла в небольшом доме ниже для отопления с использованием природного газа и теплового насоса с воздушным источником, чем для теплового насоса типа «воздух-вода». Преимущества газового отопления и теплового насоса воздух-вода заключаются в том, что их можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд. В то же время подключение к газовой отопительной сети может быть значительным вложением средств, а стоимость установки теплового насоса типа «воздух-вода» также довольно высока. Недостатком воздушного теплового насоса является то, что он не предназначен для основного отопления, особенно в мороз, а сам насос издает шум и сушит воздух.
Самый дорогой вид отопления — электрическое. При этом покупать масло для отопления небольшого дома в течение года будет очень дорого - цена на нефть нестабильна и непредсказуема.