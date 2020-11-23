Кийк: число нуждающихся в госпитализации уже на этой неделе может превысить 200 человек

Прогнозы о том, сколько человек будут нуждаться в стационарном лечении имеют большое значение, но их точность зависит от того, какие меры будут приняты, и как они будут реализованы, сказал министр Танель Кийк ERR.

"Безусловно, число находящихся в больницах пациентов с COVID-19 превысит 200 человек, и скорее всего это произойдет на этой неделе, самое позднее - на следующей. Вопрос в том, останется ли это число между 200 и 300, что позволит продолжать запланированное лечение, и в какой-то момент оно начнет снижаться. Или, если это число будет больше, то уже возникнет серьезная критическая ситуация, когда плановое лечение должно быть значительно ограничено, что также будет иметь далеко идущие последствия для здоровья населения ", - пояснил министр.