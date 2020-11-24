Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп, на протяжении нескольких недель отрицающий победу на выборах в США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, в конце концов согласился действовать в соответствии с протоколом, пишет DW.
Ранее Управление по общим вопросам администрации США сообщило о готовности начать процедуру передачи президентской власти в стране. Об этом глава ведомства Эмили Мерфи написала в письме избранному президенту Байдену в понедельник, 23 ноября (24 ноября по Таллинну).
Дональд Трамп отреагировал на это событие в своем Twitter: "В интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали то, что необходимо, в соответствии с первоначальными протоколами. Я порекомендовал своей команде сделать то же самое", - написал Трамп.
I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020
Джо Байден был 7 ноября объявлен победителем президентских выборов в США американскими СМИ на основании имеющихся данных - к тому времени уже было подсчитано большинство голосов. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп по-прежнему официально не признает свое поражение, утверждая, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.