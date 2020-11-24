Вт, 24.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
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  • С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте

С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте

Флаги ЕС и Великобритании.

ФОТО: Stefan Rousseau/PA

После завершения переходного периода, связанного с выходом Великобритании из состава ЕС, граждане Эстонии по-прежнему смогут посещать Соединенное Королевство без оформления визы, но с ноября следующего года въезд будет разрешен только по паспорту, пишет Rus.ERR.

В связи с этим Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует при поездках в Великобританию брать с собой паспорт вместо ID-карты; кроме того, уже с нового года в Великобритании не будет действовать европейская карта медицинского страхования, поэтому медицинскую страховку надо будет тоже оформлять отдельно.

При возвращении из Соединенного Королевства в Эстонию будут действовать ограничения на стоимость беспошлинно ввозимых товаров: предметы для личного потребления можно будет ввозить на сумму до 300 евро, для авиа- и морских пассажиров - до 430 евро.

Как отметили в МИД, на ввозимый алкоголь, табачные изделия и моторное топливо будут действовать количественные ограничения, а также из Великобритании нельзя будет ввозить, в частности, молочные и мясные продукты.

Со всех товаров, стоимость которых превышает указанные лимиты, будет взиматься таможенная пошлина, налог с оборота и акциз. Запрещенный к ввозу товар будет конфискован.

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