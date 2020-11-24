Страны НАТО в феврале обсудят вывод войск из Афганистана

"Мы как союзники по НАТО должны принять очень сложное решение", - сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданиям медиагруппы Funke Mediengruppe, опубликованном во вторник, 24 ноября.

Столтенберг предостерег партнеров по НАТО от слишком поспешного вывода военных из страны: "Мы должны взвесить издержки. Если мы останемся в Афганистане, мы, конечно, рискуем и дальше быть вовлеченными в сложную военную операцию. Если же мы уйдем слишком рано, Афганистан может снова превратиться в надежную гавань для международных террористов, а "Исламское государство" может попытаться установить в Афганистане террористический халифат, который был ранее уничтожен в Сирии и Ираке".

Генсек НАТО добавил, что организация приветствует прямые переговоры талибов и афганского правительства и готова "оставаться в стране дольше необходимого".