Семья спасла истощенную собаку от алкоголика и асоциала, но полиция на стороне прежнего хозяина

Нарвитянка Алина позвонила ведущей Kuuuurija Катрин Луст несколько недель назад, чтобы рассказать о том, как из их семьи похитили их самого большого друга - собаку Дусю.

Дуся - большая черная собака, переехавшая к маме Алины в июле этого года. До того, как перебраться в Нарва-Йыэсуу, собака жила в Нарве с безработным алкоголиком Эдуардом, который, к сожалению, о животном не заботился. Большую часть жизни собака провела недалеко от центра Fama в Нарве. Там собаку и заметила мать Алины Светлана, которая живет в Нарва-Йыэсуу, но часто ездит по Нарве, поскольку работает инструктором вождения в автошколе.

27 июля этого года, жарким летним днем, мама Алины совершала очередную учебную поездку возле нарвского центра Fama. По окончании урока она заметила полицейский автобус и сразу же пошла посмотреть, что происходит. Как оказалось, кто-то вызвал полицию, потому что хозяин собаки валялся на улице пьяный, а собака сидела рядом и лаяла на прохожих.

Светлана подошла к лающей и рычащей Дусе поближе и утихомирила находившуюся в сильном стрессе собаку - та признала женщину, поскольку Светлана и раньше не раз подкармливала ее.

Спустя несколько дней ситуация повторилась. Только на этот раз полицейские сказали, что собаку, видимо, придется усыпить, но Светлана предложила, что заберет ее с собой. Полицейский патруль не возражал - Дуся отправилась в машину к Светлане, а неадекватного Эдуарда забрали в арестный дом.

Уже через два дня Светлана привела собаку к ветеринару, где ей диагностировали ушную инфекцию и воспаление зубов. В ветеринарной клинике собаку также чипировали и вакцинировали, а на конец ноября назначили операцию по удалению образований на лапах.

Однако в конце октября алкоголик Эдуард пришел за животным и увел его с собой. Когда Светлана вернулась домой, она сразу же позвонила в полицию. Но на этот раз полиция посчитала, что собака принадлежит Эдуарду - и что с того, что Светлана показала полицейским паспорт собаки, в котором хозяйкой указана она.

"Мы писали несколько заявлений в полицию, ответов не получили. Я консультировалась с юристом, он сказал, что ни один закон нас не защищает", - говорит Алина.

После вмешательства программы Kuuuurija, полицейские поговорили с Эдуардом, но тот категорически отказался отдавать собаку. Алина и Светлана надеются, что телепередачу увидят в горуправе Нарвы - поймут ситуацию и придут им на помощь в спасении собаки.