Цены на нефть продолжают расти

В понедельник стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испытанных вариантов дозировки дал значительно более высокую эффективность: около 90%.

Американская Pfizer Inc. и немецкая BioNTech еще в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса.

Во вторник стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:20 по Таллинну составляет $46,47 за баррель, что на $0,41 (0,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,1 (2,5%) - до $46,06 за баррель, что является максимумом с 5 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $43,50 за баррель, что на $0,44 (1,02%) выше уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,64 (1,5%) - до $43,06 за баррель, максимума с 26 августа.

"Цены на нефть имеют все основания прыгать от радости, поскольку вакцина AstraZeneca является важным событием", - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

"Основная часть развитого мира сможет вакцинировать граждан, находящихся в зоне риска в связи с пандемией COVID-19, уже к весне, и, возможно, полностью вакцинировать население к середине следующего года", - цитирует Иннеса Dow Jones.

Руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи ранее заявил, что вакцинация в США может начаться уже 11-12 декабря.

Оптимизм, связанный с разработкой вакцин, улучшает настрой трейдеров, несмотря на локдауны, введенные в Европе, а также тот факт, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США уже превысило 12 млн, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING.

Продолжающийся рост заболеваемости в Штатах, вероятно, ограничит активность в День Благодарения (26 ноября), в связи с чем традиционного для этого времени года увеличения спроса на топливо не будет, пишет MarketWatch.