Росийский биатлонист назвал беспределом частые проверки на допинг

По словам бронзового призера Олимпиады, никто из спортсменов не застрахован от проверок, которые могут проходить несколько раз в месяц.

"Иногда уже просто кажется, что этот беспредел перешел все возможные границы. Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря WADA и другим проверяющим организациям они находятся под надежной защитой, я могу их понять. Но когда ко мне за четыре месяца уже раз десять, если не больше, приезжали одни и те же офицеры WADA - и все это инициирует IBU, невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?", - приводит мнение спортсмена РИА "Новости".

Биатлонист также вспомнил несколько случаев с российскими спортсменами, против которых были применены санкции из-за обвинений в применении запрещенных препаратов.

"Найти какой-то притянутый за уши повод, как это было в случае с Яной Романовой, Ольгой Вилухиной и Ольгой Зайцевой, с тем же Устюговым... Может, им гемоглобин мой маленький не нравится, который постоянно недотягивает до среднего значения? Или какого-то чуда ждут, что я в забытьи что-нибудь запрещенное проглочу?" - добавил Гараничев.