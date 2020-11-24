Вот как надо! ⟩ Восьмилетний мальчик покупает дом для своей семьи

Американская семья, которая жила от зарплаты до зарплаты и находилась на грани бедности, благодарит Аарона и социальные сети.

Мальчик, который стал заниматься выращиванием цветов в начале кризиса, вызванного коронавирусом, к настоящему времени вытащил свою семью из бедности. Первоклассник так преуспел в своем деле, что скоро сможет купить дом для своей семьи.

Деятельный ребенок начиная с марта заработал 40 000 долларов, рекламируя свою продукцию в Instagram и в популярной социальной сети GoFundMe Page, передает news.com.au.

8-year-old boy goes from homeless to homeowner in LA after plant business takes off#Kids #Parenting #Lifestyle https://t.co/f7eLllxZYb — H24 News Australia (@h24news_au) November 22, 2020

Мать Аарона, Беренис Пачеко, в марте была уволена с работы. Матери троих детей ничего не оставалось, как снять сарай в восточном районе Лос-Анджелеса.

Семья пользовалась возможностью умыться в туалете соседнего ресторана, а маленькому Аарону не хватало места и освещения, чтобы делать уроки.

Однажды ребенок попросил у матери немного денег, чтобы попытаться заработать на перепродаже комнатных растений. Мать отдала Аарону последние 12 долларов. Обладая острой проницательностью и деловой хваткой, Аарон сделал то, что обещал. Мальчик купил на эти деньги восемь маленьких суккулентов, продал их за 16 долларов. На заработанные деньги мальчик купил новые, а потом опять выгодно продал. Сумма, заработанная Аароном, говорит сама за себя.

В Instagram у Аарона сейчас 25 000 подписчиков.