Вт, 24.11.2020
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Михаил Кылварт

В Силах обороны коронавирусом заразились 125 человек

Солдаты-срочники.

ФОТО: Meelis Meilbaum

К настоящему моменту Силах обороны коронавирусом заразились 125 человек. Инфицированных служащих из Йыхвиского военного городка перевели в Тапа, сообщает Rus.ERR.

Главврач Сил обороны подполковник Тарго Лусти рассказал, что заразившиеся есть во всех подразделениях, но самая серьезная ситуация в 1-й пехотной бригаде: «Йыхвиский городок густонаселенный и с ограниченной территорией, поэтому инфицированных солдат перевели в Тапа, где в изоляции находятся все заразившиеся солдаты 1-й пехотной бригады».

Силы обороны также подготавливают место, в котором на изоляции смогут находиться солдаты из всех подразделений. «Для этого у нас есть центр восстановительного лечения в Сели», – заявил главврач, добавив, что можно также использовать пустующий сейчас городок в Палдиски.

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